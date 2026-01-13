Hadjam-Verletzung «Das sind sehr, sehr schlechte Neuigkeiten für YB»

Jaouen Hadjam hat sich am Afrika-Cup schlimmer verletzt als zunächst angenommen. Der Algerier hat sich eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen und muss operiert werden. Ein grosses Problem für YB, findet Blick-Fussball-Chef Tobias Wedermann in «FORZA!».