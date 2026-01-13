DE
Hadjam-Verletzung
«Das sind sehr, sehr schlechte Neuigkeiten für YB»

Jaouen Hadjam hat sich am Afrika-Cup schlimmer verletzt als zunächst angenommen. Der Algerier hat sich eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen und muss operiert werden. Ein grosses Problem für YB, findet Blick-Fussball-Chef Tobias Wedermann in «FORZA!».
Publiziert: 13:46 Uhr
Kommentieren
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Florian Raz und Tobias Wedermann
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 68
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
