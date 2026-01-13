Möglicher Scheiblehner-Abgang «Der ein oder andere GC-Spieler hatte eine Panikattacke»

Der Grasshopper Club Zürich geht mit Trainer Gerhard Scheiblehner in die Rückrunde. Nicht selbstverständlich, wenn man bedenkt, dass der österreichische Meister Sturm Graz seine Fühler nach dem GC-Trainer ausgestreckt hat. Bei «FORZA!» ist der geplatzte Wechsel Thema.