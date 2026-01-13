«In seine Deutsche Höhle» Warum Lugano bei Skandal-Stürmer Behrens klare Kante zeigen sollte

Die Entgleisung von Kevin Behrens im Testspiel des FC Lugano ist nicht der erste Fehltritt des Deutschen. Beim VfL Wolfsburg sorgte er mit einer homophoben Äusserung für einen Skandal. Jetzt stellt sich die Frage, wie der FC Lugano auf die erneute Verfehlung reagiert.