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Das ist der Super-League-Spieler der 34. Runde

Kevin Spadanuda wird mit 55 Prozent aller Stimmen zum Super-League-Spieler der 34. Runde gewählt. Den Titel hat er sich mit dem Doppelpack gegen GC verdient.
Publiziert: 10:31 Uhr
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Kevin Spadanuda (Mitte) jubelt zusammen mit seinen Teamkollegen Pius Dorn (l.) und Andrej Vasovic.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kevin Spadanuda erzielt zwei Tore gegen GC
  • Mit sechs Saisontoren übertrifft er seinen Vorjahresrekord
  • 55 Prozent der Blick-Community wählen ihn zum Super-League-Spieler der 34. Runde
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Gegen GC reichten Kevin Spadanuda (29) 45 Minuten, um zwei Tore zu erzielen und sich so den Award für den Super-League-Spieler der 34. Runde abzuholen. Der FCL-Offensivmann drehte gegen die Hoppers nach seiner Einwechslung mit zwei Treffern die Partie quasi im Alleingang. Die Leistung überzeugte die Blick-Community vollends, mehr als die Hälfte aller Stimmen (55 Prozent) ging an den 29-Jährigen. Für den ehemaligen Aarau-Spieler waren es die Saisontore fünf und sechs. Damit übertrifft er seinen Bestwert aus der Vorsaison (vier Treffer). 

Spadanuda setzt sich im Voting gegen FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi (35 Prozent), Sion-Flügel Ilyas Chouaref (6 Prozent) und Servette-Stürmer Junior Kadie und Lugano-Verteidiger Hannes Delcriox (je 2 Prozent) durch.

Das Voting wurde von Blick am Montagmorgen (10.07 Uhr) lanciert und am Dienstag (8.09 Uhr) ausgewertet. 

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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
34
37
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
34
25
63
3
FC Lugano
FC Lugano
34
13
60
4
FC Sion
FC Sion
34
18
55
5
FC Basel
FC Basel
34
4
53
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
34
4
48
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
34
4
43
2
Servette FC
Servette FC
34
2
43
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
34
-7
42
4
FC Zürich
FC Zürich
34
-21
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
34
-26
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
34
-53
19
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
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        FC Sion
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        FC St. Gallen
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        FC Lausanne-Sport
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        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
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        BSC Young Boys
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