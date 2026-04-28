Das ist der Super-League-Spieler der 34. Runde

Kevin Spadanuda wird mit 55 Prozent aller Stimmen zum Super-League-Spieler der 34. Runde gewählt. Den Titel hat er sich mit dem Doppelpack gegen GC verdient.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kevin Spadanuda erzielt zwei Tore gegen GC

Mit sechs Saisontoren übertrifft er seinen Vorjahresrekord

55 Prozent der Blick-Community wählen ihn zum Super-League-Spieler der 34. Runde War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Gegen GC reichten Kevin Spadanuda (29) 45 Minuten, um zwei Tore zu erzielen und sich so den Award für den Super-League-Spieler der 34. Runde abzuholen. Der FCL-Offensivmann drehte gegen die Hoppers nach seiner Einwechslung mit zwei Treffern die Partie quasi im Alleingang. Die Leistung überzeugte die Blick-Community vollends, mehr als die Hälfte aller Stimmen (55 Prozent) ging an den 29-Jährigen. Für den ehemaligen Aarau-Spieler waren es die Saisontore fünf und sechs. Damit übertrifft er seinen Bestwert aus der Vorsaison (vier Treffer).

Spadanuda setzt sich im Voting gegen FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi (35 Prozent), Sion-Flügel Ilyas Chouaref (6 Prozent) und Servette-Stürmer Junior Kadie und Lugano-Verteidiger Hannes Delcriox (je 2 Prozent) durch.

Das Voting wurde von Blick am Montagmorgen (10.07 Uhr) lanciert und am Dienstag (8.09 Uhr) ausgewertet.

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