Das ist der Super-League-Spieler der 34. Runde

Darum gehts
- Kevin Spadanuda erzielt zwei Tore gegen GC
- Mit sechs Saisontoren übertrifft er seinen Vorjahresrekord
- 55 Prozent der Blick-Community wählen ihn zum Super-League-Spieler der 34. Runde
Gegen GC reichten Kevin Spadanuda (29) 45 Minuten, um zwei Tore zu erzielen und sich so den Award für den Super-League-Spieler der 34. Runde abzuholen. Der FCL-Offensivmann drehte gegen die Hoppers nach seiner Einwechslung mit zwei Treffern die Partie quasi im Alleingang. Die Leistung überzeugte die Blick-Community vollends, mehr als die Hälfte aller Stimmen (55 Prozent) ging an den 29-Jährigen. Für den ehemaligen Aarau-Spieler waren es die Saisontore fünf und sechs. Damit übertrifft er seinen Bestwert aus der Vorsaison (vier Treffer).
Spadanuda setzt sich im Voting gegen FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi (35 Prozent), Sion-Flügel Ilyas Chouaref (6 Prozent) und Servette-Stürmer Junior Kadie und Lugano-Verteidiger Hannes Delcriox (je 2 Prozent) durch.
Das Voting wurde von Blick am Montagmorgen (10.07 Uhr) lanciert und am Dienstag (8.09 Uhr) ausgewertet.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
34
37
74
2
FC St. Gallen
34
25
63
3
FC Lugano
34
13
60
4
FC Sion
34
18
55
5
FC Basel
34
4
53
6
BSC Young Boys
34
4
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
34
4
43
2
Servette FC
34
2
43
3
FC Lausanne-Sport
34
-7
42
4
FC Zürich
34
-21
34
5
Grasshopper Club Zürich
34
-26
27
6
FC Winterthur
34
-53
19