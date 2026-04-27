Welcher Spieler hat deiner Meinung nach am Wochenende am besten gespielt? Stimme jetzt ab im Voting zum Spieler der Runde.

Blick Sportdesk

Die erste Runde nach der Ligateilung ist Geschichte. Wiederum wollen wir von euch wissen: Wer ist für euch der Spieler der Runde? Folgende Kicker stehen zur Auswahl:

FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi (29) hielt beim 2:1-Sieg in Bern glänzend und sorgte so dafür, dass der FC Thun immer noch nicht Meister ist.

In Basel setzt der FC Sion seinen Lauf eindrücklich fort. Nach Meinung von Blick der beste Walliser auf dem Platz? Ilyas Chouaref (25). Der maltesische Nationalspieler leitete beide Treffer ein.

Bei Servettes 5:3-Spektakelsieg gegen Winterthur war Junior Kadile (23) einmal mehr überragend. Der französische Winterneuzugang verbuchte drei Assists und kommt nun auf 13 Skorerpunkte in neun Super-League-Spielen.

Ebenfalls als Skorer aufgefallen ist Luzerns Kevin Spadanuda (29). Zur Pause eingewechselt drehte der Ex-Aarauer das Spiel gegen GC mit zwei Treffern beinahe im Alleingang zum 2:1.

Für Lugano zeigte der haitianische Nationalverteidiger Hannes Delcroix (27) in Thun einen starken Auftritt. Die Tessiner blieben gegen den designierten Meister ohne Gegentor.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos