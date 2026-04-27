DE
FR
Abonnieren

Wer hat dich überzeugt?
Wähle jetzt deinen Super-League-Spieler der Runde

Welcher Spieler hat deiner Meinung nach am Wochenende am besten gespielt? Stimme jetzt ab im Voting zum Spieler der Runde.
Publiziert: vor 48 Minuten
Kommentieren
1/6
Wer ist dein Spieler der Runde? Zur Wahl stehen Lawrence Ati Zigi (rechts, FCSG).
Foto: keystone-sda.ch
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk

Die erste Runde nach der Ligateilung ist Geschichte. Wiederum wollen wir von euch wissen: Wer ist für euch der Spieler der Runde? Folgende Kicker stehen zur Auswahl:

FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi (29) hielt beim 2:1-Sieg in Bern glänzend und sorgte so dafür, dass der FC Thun immer noch nicht Meister ist.

In Basel setzt der FC Sion seinen Lauf eindrücklich fort. Nach Meinung von Blick der beste Walliser auf dem Platz? Ilyas Chouaref (25). Der maltesische Nationalspieler leitete beide Treffer ein.

Bei Servettes 5:3-Spektakelsieg gegen Winterthur war Junior Kadile (23) einmal mehr überragend. Der französische Winterneuzugang verbuchte drei Assists und kommt nun auf 13 Skorerpunkte in neun Super-League-Spielen. 

Ebenfalls als Skorer aufgefallen ist Luzerns Kevin Spadanuda (29). Zur Pause eingewechselt drehte der Ex-Aarauer das Spiel gegen GC mit zwei Treffern beinahe im Alleingang zum 2:1. 

Für Lugano zeigte der haitianische Nationalverteidiger Hannes Delcroix (27) in Thun einen starken Auftritt. Die Tessiner blieben gegen den designierten Meister ohne Gegentor. 

Bitte melde dich für eine Teilnahme an.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
34
37
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
34
25
63
3
FC Lugano
FC Lugano
34
13
60
4
FC Sion
FC Sion
34
18
55
5
FC Basel
FC Basel
34
4
53
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
34
4
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
34
4
43
2
Servette FC
Servette FC
34
2
43
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
34
-7
42
4
FC Zürich
FC Zürich
34
-21
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
34
-26
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
34
-53
19
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Thun
        FC Thun
        FC Winterthur
        FC Winterthur
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
        Servette FC
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
        Super League