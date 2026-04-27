Die erste Runde nach der Ligateilung ist Geschichte. Wiederum wollen wir von euch wissen: Wer ist für euch der Spieler der Runde? Folgende Kicker stehen zur Auswahl:
FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi (29) hielt beim 2:1-Sieg in Bern glänzend und sorgte so dafür, dass der FC Thun immer noch nicht Meister ist.
In Basel setzt der FC Sion seinen Lauf eindrücklich fort. Nach Meinung von Blick der beste Walliser auf dem Platz? Ilyas Chouaref (25). Der maltesische Nationalspieler leitete beide Treffer ein.
Bei Servettes 5:3-Spektakelsieg gegen Winterthur war Junior Kadile (23) einmal mehr überragend. Der französische Winterneuzugang verbuchte drei Assists und kommt nun auf 13 Skorerpunkte in neun Super-League-Spielen.
Ebenfalls als Skorer aufgefallen ist Luzerns Kevin Spadanuda (29). Zur Pause eingewechselt drehte der Ex-Aarauer das Spiel gegen GC mit zwei Treffern beinahe im Alleingang zum 2:1.
Für Lugano zeigte der haitianische Nationalverteidiger Hannes Delcroix (27) in Thun einen starken Auftritt. Die Tessiner blieben gegen den designierten Meister ohne Gegentor.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
34
37
74
2
FC St. Gallen
34
25
63
3
FC Lugano
34
13
60
4
FC Sion
34
18
55
5
FC Basel
34
4
53
6
BSC Young Boys
34
4
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
34
4
43
2
Servette FC
34
2
43
3
FC Lausanne-Sport
34
-7
42
4
FC Zürich
34
-21
34
5
Grasshopper Club Zürich
34
-26
27
6
FC Winterthur
34
-53
19