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Brack Super League
Super League: Die Highlights der Partie Luzern – Basel (2:4)
Highlights im Video
Shaqiri erwischt Luzern mit cleverer Freistoss-Variante
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Luzern – FC Basel (2:4).
Publiziert: vor 21 Minuten
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Die Highlights des 8. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
4:13
Highlights im Video
Shaqiri erwischt Luzern mit cleverer Freistoss-Variante
3:36
Highlights im Video
Emmanuel haut den Ball in der Nachspielzeit in den Winkel
3:11
Highlights im Video
Mutandwa haut den Penalty unter die Latte
3:31
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Fassnacht staubt nach Sanches-Fallrückzieher ab
3:23
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Ellbogen ins Gesicht – Bürki muss mit Rot vom Platz
3:21
Highlights im Video
Zigi rutscht Ball durch – Kabacalman bedankt sich
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