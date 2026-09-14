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Highlights im Video
Mutandwa haut den Penalty unter die Latte

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Lausanne-Sport – Servette FC (0:1).
Publiziert: vor 19 Minuten
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Die Highlights des 8. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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Servette FC
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FC Lausanne-Sport
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