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Highlights im Video
Ellbogen ins Gesicht – Bürki muss mit Rot vom Platz

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Thun – Grasshopper Club Zürich (0:1).
Publiziert: 00:00 Uhr
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Die Highlights des 8. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Thun
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