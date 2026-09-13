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Brack Super League
Super League: Die Highlights der Partie Lugano – YB (2:2)
Highlights im Video
Fassnacht staubt nach Sanches-Fallrückzieher ab
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Lugano – BSC Young Boys (2:2).
Publiziert: 00:00 Uhr
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Die Highlights des 8. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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Fassnacht staubt nach Sanches-Fallrückzieher ab
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In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
BSC Young Boys
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