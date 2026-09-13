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Highlights im Video
Zigi rutscht Ball durch – Kabacalman bedankt sich

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC St. Gallen – FC Sion (0:3).
Publiziert: 00:00 Uhr
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Die Highlights des 8. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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FC Sion
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