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Highlights im Video
Reichmuth und Frokaj leiten Blitzstart nach Pause ein

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC St.Gallen – FC Thun (3:4).
Publiziert: vor 11 Minuten
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Die Highlights des 5. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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