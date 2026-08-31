DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
GC-Pllana tappt in Dalipis Dribbling-Falle

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Vaduz – GC Zürich (5:2).
Publiziert: vor 12 Minuten
Kommentieren
Die Highlights des 5. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
FC Vaduz
FC Vaduz
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen