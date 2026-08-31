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Super League: Highlights der Partie Vaduz – GCZ (5:2)
Highlights im Video
GC-Pllana tappt in Dalipis Dribbling-Falle
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Vaduz – GC Zürich (5:2).
Publiziert: vor 12 Minuten
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