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CL: Die Highlights der Partie Carouge – Rapperswil (2:1)
Highlights im Video
Hier rutscht dem Rappi-Goalie den Ball durch die Lappen
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Etoile Carouge –FC Rapperswil-Jona (2:1).
Publiziert: vor 23 Minuten
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Die Highlights des 5. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
2:00
Highlights im Video
Hier rutscht dem Rappi-Goalie den Ball durch die Lappen
In diesem Artikel erwähnt
Étoile Carouge
Rapperswil-Jona
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