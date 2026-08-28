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Highlights im Video
Hier rutscht dem Rappi-Goalie den Ball durch die Lappen

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Etoile Carouge –FC Rapperswil-Jona (2:1).
Publiziert: vor 23 Minuten
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Die Highlights des 5. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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Étoile Carouge
Étoile Carouge
Rapperswil-Jona
Rapperswil-Jona
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