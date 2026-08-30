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Super League: Highlights der Partie YB – Basel (3:3)
Highlights im Video
Victorys Mega-Rettungstat verhindert YB-Traumtor
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie YB – FC Basel (3:3).
Publiziert: 00:11 Uhr
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