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Highlights im Video
Victorys Mega-Rettungstat verhindert YB-Traumtor

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie YB – FC Basel (3:3).
Publiziert: 00:11 Uhr
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Die Highlights des 5. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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