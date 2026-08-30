DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
FCZ-Maskenmann Kamberi trifft gegen Lausanne per Kopf

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Lausanne – FC Zürich (2:3).
Publiziert: 00:11 Uhr
Kommentieren
Die Highlights des 5. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen