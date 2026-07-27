Nach der Pleite gegen den FCSG liegen beim FCZ die Nerven blank. Stürmer Philippe Kény reagiert sich mit einem verbalen Wutausbruch ab. Und selbst der meist besonnene Marcel Koller kriegt wegen Reklamierens Gelb.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Philippe Kény kritisiert Schiedsrichter nach FCZ-Niederlage gegen den FCSG

Gelbe Karte gegen Kény nach Zweikampf mit Jozo Stanic war Fehlentscheidung

Defensive Schläfrigkeit vor Ausgleich: FCZ verliert trotz Führung 1:2

Stefan Kreis Reporter Fussball

Sven Wolfensberger und seine Kolleginnen und Kollegen sind nun wirklich nicht zu beneiden. Da pfeifen sie für einmal ein Spiel, das nicht durch einen Schiri-Bock entschieden wird – und trotzdem wird gemotzt. Oder wie im Falle von Philippe Kény: gebrüllt.

Wie von der Tarantel gestochen stampft der FCZ-Stürmer nach Abpfiff in die Katakomben und verschafft seinem Unmut mit fast nicht druckreifen Aussagen Luft. Nicht nur Wolfensberger bekommt sein Fett weg, sondern die komplette Schweizer Schiedsrichtergilde. Denn die sind laut Kény allesamt «shit», sprich Scheisse.

Klar ist: Die Gelbe Karte, die Kény nach seinem Zweikampf mit Jozo Stanic kassiert, ist ein Fehler. Weil beide auf den Ball gehen und sich keinen Zentimeter schenken. So wie in den kompletten 90 Minuten zuvor, als sich das Duo ein knallhartes, aber immer faires Duell geliefert hatte.

Marcel Koller wird verwarnt

Coach Marcel Koller hat vom Wutausbruch seines Stürmers zwar nichts mitbekommen, ganz zufrieden mit dem Schiri-Trio aber ist auch er nicht. In der Schlussphase kassiert er wegen Reklamieren den Gelben Karton. Auf die Frage, was er dem Schiri gesagt habe, reagiert Koller mit seinem typischen Lächeln. «Nichts Böses.» Es sei bloss darum gegangen, dass die St. Galler im Zweikampf öfter am Rande des Legalen unterwegs gewesen seien. Und der Schiri die eine oder andere Aktion auch hätte abpfeifen können.

Hat er nicht getan. Schlimm ist das aber nicht. Weil es nicht an Wolfensberger und auch nicht an seinen Assistenten lag, dass der FCZ das Spiel trotz Führung noch mit 1:2 verliert.

Sondern an der Schläfrigkeit der Defensive vor dem Ausgleich.

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