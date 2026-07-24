Das Transferfenster ist noch bis am 8. September geöffnet. Und doch haben die Klubs der Super League bereits Sommerzugänge präsentiert, die die Vorfreude steigen lassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Isaac Schmidt will bei YB seine Karriere neu lancieren

In Zürich will ein Schweizer Star der U17-WM endlich durchstarten

Basel scheint einen Innenverteidiger mit dem gewissen Etwas gefunden zu haben

Thun: Nassim Zoukit (25)

Ein Transfer, der zum FC Thun passt: Wirkt unspektakulär, dafür macht er Sinn. Zoukit kommt mit der Erfahrung von 80 Spielen in der Challenge League. Zuletzt war er beim Beinahe-Aufsteiger Aarau der Anker im defensiven Mittelfeld mit vielen Balleroberungen und beachtlichen sechs Assists.

Übersicht FC Thun Zugänge: Nicolas Bürgy (30, Odense), Dorian Derbaci (20, Aarau), Nassim Zoukit (25, Aarau), Nico Meier (25, Blau-Weiss Linz), Mats Seiler (20, YB), Louis Passavant (20, Basel), Simon Lengen (19), Leo Stucki (18) (beide Thun U21), Layton Stewart (23, Wimbledon/Leih-Ende), Dario Wälti (20, Kriens/Leih-Ende), Fabio Saiz (25, Yverdon-Sport). Abgänge: Ethan Meichtry (20, Genua), Elmin Rastoder (24, Panathinaikos), Mathias Tomas (25, Puebla), Dominik Franke (27, Zalgiris), Enis Asani (21, Biel), Leonardo Bertone (32, Luzern), Vasilije Janjicic (27, vereinslos), Jan Eicher (22, vereinslos), Kastriot Imeri (26, YB/Leih-Ende), Noah Rupp (22, Karlsruher SC/Leih-Ende), Nino Ziswiler (26, Karriereende). Zugänge: Nicolas Bürgy (30, Odense), Dorian Derbaci (20, Aarau), Nassim Zoukit (25, Aarau), Nico Meier (25, Blau-Weiss Linz), Mats Seiler (20, YB), Louis Passavant (20, Basel), Simon Lengen (19), Leo Stucki (18) (beide Thun U21), Layton Stewart (23, Wimbledon/Leih-Ende), Dario Wälti (20, Kriens/Leih-Ende), Fabio Saiz (25, Yverdon-Sport). Abgänge: Ethan Meichtry (20, Genua), Elmin Rastoder (24, Panathinaikos), Mathias Tomas (25, Puebla), Dominik Franke (27, Zalgiris), Enis Asani (21, Biel), Leonardo Bertone (32, Luzern), Vasilije Janjicic (27, vereinslos), Jan Eicher (22, vereinslos), Kastriot Imeri (26, YB/Leih-Ende), Noah Rupp (22, Karlsruher SC/Leih-Ende), Nino Ziswiler (26, Karriereende). Mehr

St. Gallen: Andrin Hunziker (23)

Es hat eine gewisse Tradition, dass junge Basler Stürmer auf ihren Wanderjahren in der Ostschweiz landen. Cedric Itten traf sogar fünf Mal für St. Gallen gegen seinen Stammklub. Ähnliches wird nun auch Hunziker versuchen. Den hätte FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner eigentlich gerne behalten, konnte ihm aber keinen Stammplatz garantieren. In St. Gallen soll Hunziker den weggezogenen Alessandro Vogt ersetzen.

Übersicht FC St. Gallen Zugänge: Aliou Baldé (23, Nizza/fixe Übernahme), Andrin Hunziker (23, Basel), Leon Frokaj (21, Aarau), Stephan Ambrosius (27, Karlsruher SC/Leih-Ende). Abgänge: Alessandro Vogt (21, Hoffenheim), Edis Bytyqi (23, Wil), Konrad Faber (28, Osnabrück), Jordi Quintillà (32, Nea Salamis), Tiemoko Ouattara (21, Servette/Leih-Ende), Antonio Verinac (21, Austria Lustenau/Leihe). Zugänge: Aliou Baldé (23, Nizza/fixe Übernahme), Andrin Hunziker (23, Basel), Leon Frokaj (21, Aarau), Stephan Ambrosius (27, Karlsruher SC/Leih-Ende). Abgänge: Alessandro Vogt (21, Hoffenheim), Edis Bytyqi (23, Wil), Konrad Faber (28, Osnabrück), Jordi Quintillà (32, Nea Salamis), Tiemoko Ouattara (21, Servette/Leih-Ende), Antonio Verinac (21, Austria Lustenau/Leihe). Mehr

Lugano: Dereck Moncada (18)

Fast 3 Millionen Franken sollen die Tessiner für ihn an Inter Bogotá überwiesen haben. Ein Fünfjahresvertrag unterstreicht, wie viel man vom Teenager hält, der auf bereits vier Einsätze mit dem honduranischen Nationalteam kommt. Moncada spielt zwar auf dem Flügel, zieht aber gerne ins Zentrum und schliesst selber ab – derzeit auch noch aus Positionen, die wenig vielversprechend sind.

Übersicht FC Lugano Zugänge: David von Ballmoos (31, YB/fixe Übernahme), Joel Bichsel (24, Saarbrücken), Beckham Castro (22, Millonarios), Felix Gebhardt (24, Jahn Regensburg), Dereck Moncada (18, Inter Bogotá), Fotios Pseftis (23, Aachen/Leih-Ende), Gjan Ajdin (19), Jason Parente (20), Christian Raffa (19), Nicolo Puddu (18), Bryan Zurmühle (17), Ian Tiraboschi (16) (alle Lugano U21). Abgänge: Amir Saipi (26, Castellón), Mohamed Belhadj Mahmoud (26, Espérance), Yassin Sbai (23, Pancevo), Shkelqim Vladi (25, Aarau), Alexandre Parsemain (23, Moreirense), Georgios Koutsias (22, Famalicao), Ilija Maslarov (19, Rapperswil/Leihe), Mattia Bottani (35, vereinslos), Zachary Brault-Guillard (27, vereinslos), Hicham Mahou (26, vereinslos), Serif Berbic (24, vereinslos), Yuri Peverelli (19, Xamax/Leihe). Zugänge: David von Ballmoos (31, YB/fixe Übernahme), Joel Bichsel (24, Saarbrücken), Beckham Castro (22, Millonarios), Felix Gebhardt (24, Jahn Regensburg), Dereck Moncada (18, Inter Bogotá), Fotios Pseftis (23, Aachen/Leih-Ende), Gjan Ajdin (19), Jason Parente (20), Christian Raffa (19), Nicolo Puddu (18), Bryan Zurmühle (17), Ian Tiraboschi (16) (alle Lugano U21). Abgänge: Amir Saipi (26, Castellón), Mohamed Belhadj Mahmoud (26, Espérance), Yassin Sbai (23, Pancevo), Shkelqim Vladi (25, Aarau), Alexandre Parsemain (23, Moreirense), Georgios Koutsias (22, Famalicao), Ilija Maslarov (19, Rapperswil/Leihe), Mattia Bottani (35, vereinslos), Zachary Brault-Guillard (27, vereinslos), Hicham Mahou (26, vereinslos), Serif Berbic (24, vereinslos), Yuri Peverelli (19, Xamax/Leihe). Mehr

Sion: Winsley Boteli (20)

Ja, er war schon letzte Saison da. Aber gespielt hat er nur 786 Minuten – was immerhin gereicht hat, um acht Tore zu erzielen. Kein anderer Stürmer der Liga war so effektiv. Jetzt, da die Constantins Boteli für 3,2 Millionen Franken fix übernommen haben, dürfte der U21-Nationalstürmer mehr Einsatzzeit bekommen. Und die Sittener Fans dürfen sich auf noch mehr Tore freuen.

Übersicht FC Sion Zugänge: Winsley Boteli (19, Gladbach II/fixe Übernahme), Fodé Sylla (20, Lens), Timothy Fayulu (26, Noah/Leih-Ende), Gilles Richard (23, Nyon/Leih-Ende), Burak Alili (22, Nyon/Leih-Ende), Dinis Rodrigues (20, Penafiel/Leih-Ende), Gabriele Mulazzi (23, Juve Next Gen/Leih-Ende), Rayan Stoll (20, Nyon/Leih-Ende). Abgänge: Dejan Djokic (25, Vaduz), Noah Grognuz (20, Nyon/Leihe), Pierrick Moulin (23, Nyon/Leihe), Maxime Dubosson (21, Étoile Carouge/Leihe), Lamine Diack (25, Nantes/Leih-Ende). Zugänge: Winsley Boteli (19, Gladbach II/fixe Übernahme), Fodé Sylla (20, Lens), Timothy Fayulu (26, Noah/Leih-Ende), Gilles Richard (23, Nyon/Leih-Ende), Burak Alili (22, Nyon/Leih-Ende), Dinis Rodrigues (20, Penafiel/Leih-Ende), Gabriele Mulazzi (23, Juve Next Gen/Leih-Ende), Rayan Stoll (20, Nyon/Leih-Ende). Abgänge: Dejan Djokic (25, Vaduz), Noah Grognuz (20, Nyon/Leihe), Pierrick Moulin (23, Nyon/Leihe), Maxime Dubosson (21, Étoile Carouge/Leihe), Lamine Diack (25, Nantes/Leih-Ende). Mehr

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Basel: Akpe Victory (20)

Das Basler Publikum hat eine gewisse Vorliebe für Innenverteidiger mit dem gewissen Etwas. Victory scheint genau das zu besitzen – von seinem vielversprechenden Nachnamen ganz abgesehen. Der Nigerianer soll mit seinen 1,95 m für die Lufthoheit im eigenen Strafraum sorgen, und er hat keine Angst vor der kernigen Grätsche. Was den Unterhaltungsfaktor ebenfalls anheben dürfte.

Übersicht FC Basel Zugänge: Akpe Victory (19, Zalaegerszeg), Ludwig Malachowski (21, Mjällby), Asane Sow (20, Vercelli), Jonas Omlin (32, Gladbach), Jonas Harder (20, Fiorentina), Coleen Louis (21, Amiens), Zan Celar (27, QPR), Evann Senaya (20), Bennett Hoch (18), Renato (18) (alle Basel U21), Kazeem Olaigbe (23, Trabzonspor/Leihe), Philip Otele (27, Hamburg/Leih-Ende), Gabriel Sigua (21, Lausanne/Leih-Ende), Djordje Jovanovic (27, Maccabi Haifa/Leih-Ende). Abgänge: Bénie Traoré (23, NY City), Adrian Barisic (24, Braga), Dominik Schmid (28, Salzburg), Finn van Breemen (23, Famalicao), Junior Zé (20, Braunschweig), Tim Pfeiffer (21, Gladbach II), Andrin Hunziker (23, St. Gallen), Agon Rexhaj (19, Wil), Marvin Akahomen (19, Kriens/Leihe), Dion Kacuri (22, Lustenau/Leihe), Moritz Broschinski (25, Karlsruhe/Leihe), Koba Koindredi (24, Sporting/Leih-Ende), Julien Duranville (20, Dortmund/Leih-Ende), Marwin Hitz (Karriereende). Zugänge: Akpe Victory (19, Zalaegerszeg), Ludwig Malachowski (21, Mjällby), Asane Sow (20, Vercelli), Jonas Omlin (32, Gladbach), Jonas Harder (20, Fiorentina), Coleen Louis (21, Amiens), Zan Celar (27, QPR), Evann Senaya (20), Bennett Hoch (18), Renato (18) (alle Basel U21), Kazeem Olaigbe (23, Trabzonspor/Leihe), Philip Otele (27, Hamburg/Leih-Ende), Gabriel Sigua (21, Lausanne/Leih-Ende), Djordje Jovanovic (27, Maccabi Haifa/Leih-Ende). Abgänge: Bénie Traoré (23, NY City), Adrian Barisic (24, Braga), Dominik Schmid (28, Salzburg), Finn van Breemen (23, Famalicao), Junior Zé (20, Braunschweig), Tim Pfeiffer (21, Gladbach II), Andrin Hunziker (23, St. Gallen), Agon Rexhaj (19, Wil), Marvin Akahomen (19, Kriens/Leihe), Dion Kacuri (22, Lustenau/Leihe), Moritz Broschinski (25, Karlsruhe/Leihe), Koba Koindredi (24, Sporting/Leih-Ende), Julien Duranville (20, Dortmund/Leih-Ende), Marwin Hitz (Karriereende). Mehr

Young Boys: Isaac Schmidt (26)

Bei St. Gallen war er als Rechtsfüsser einst der spektakulärste Linksverteidiger der Liga. Bei den Young Boys soll Schmidt nun rechts verteidigen. Trotzdem dürfen sich die Berner auf einen Aussenspieler mit viel Tempo, Freude am Dribbling und sogar Zug zum Tor freuen. Schmidt will nach zwei schwierigen Jahren im Ausland (Leeds, Bremen) seine Karriere neu lancieren.

Übersicht BSC YB Zugänge: Cédric Zesiger(28, Augsburg), Isaac Schmidt (26, Leeds), Dominik Pech (19, Slavia Prag/fixe Übernahme), Joël Mall (35, Servette), Benjamin Kabeya (25, YB U21), Kastriot Imeri (26, Thun/Leih-Ende), Lewin Blum (24, Charleroi/Leih-Ende), Sergio Cordova (28, St. Louis/Leih-Ende), Emmanuel Tsimba (20, GC/Leih-Ende), Rhodri Smith (19, Winterthur/Leih-Ende). Abgänge: Lukasz Lakomy (25, Leuven), Rayan Raveloson (29, Amed), Heinz Lindner (35, FC Zürich), Malik Deme (21, Rapperswil), Mats Seiler (20, Thun), David von Ballmoos (31, Lugano/fixe Übernahme), Ebrima Colley (26, Konyaspor/Leihe), Tanguy Zoukrou (23, Kocaelispor/Leihe), Lutfi Dalipi (20, Vaduz/Leihe), Janis Lüthi (21, Xamax/Leihe), Ruben Salchli (20, Kriens/Leihe), Ardian Bajrami (22, vereinslos), Chris Bedia (30, Union Berlin/Leih-Ende), Yan Valery (27, Sheffield Wednesday/Leih-Ende). Zugänge: Cédric Zesiger(28, Augsburg), Isaac Schmidt (26, Leeds), Dominik Pech (19, Slavia Prag/fixe Übernahme), Joël Mall (35, Servette), Benjamin Kabeya (25, YB U21), Kastriot Imeri (26, Thun/Leih-Ende), Lewin Blum (24, Charleroi/Leih-Ende), Sergio Cordova (28, St. Louis/Leih-Ende), Emmanuel Tsimba (20, GC/Leih-Ende), Rhodri Smith (19, Winterthur/Leih-Ende). Abgänge: Lukasz Lakomy (25, Leuven), Rayan Raveloson (29, Amed), Heinz Lindner (35, FC Zürich), Malik Deme (21, Rapperswil), Mats Seiler (20, Thun), David von Ballmoos (31, Lugano/fixe Übernahme), Ebrima Colley (26, Konyaspor/Leihe), Tanguy Zoukrou (23, Kocaelispor/Leihe), Lutfi Dalipi (20, Vaduz/Leihe), Janis Lüthi (21, Xamax/Leihe), Ruben Salchli (20, Kriens/Leihe), Ardian Bajrami (22, vereinslos), Chris Bedia (30, Union Berlin/Leih-Ende), Yan Valery (27, Sheffield Wednesday/Leih-Ende). Mehr

Luzern: Leonardo Bertone (32)

Es ist nichts weniger als ein Coup, der Sportchef Remo Meyer da gelungen ist. Das Herz des Thuner Meisterteams schlägt neu für den FCL – das kam überraschend. Die Fans dürfen sich auf einen Führungsspieler im Zentrum freuen, der erst noch die Fähigkeit hat, ein Spiel per Traumtor zu entscheiden.

FC Luzern Zugänge: Leonardo Bertone (32, Thun), Loïc Lüthi (22, Winterthur), Aurelio Oehlers (22, Volendam), Raphael Radtke (24, Schaffhausen), Simon Simoni (22, Frankfurt), Oscar Kabwit (21, Mazembe/fixe Übernahme), Ronaldo Fernandes (21, Vaduz/Leih-Ende), Nando Toggenburger (22, Kriens/Leih-Ende), Sascha Meyer (20), Erblin Sadikaj (18), Bung Hua Freimann (22) (alle Luzern U21). Abgänge: Andrej Vasovic (18, Brügge), Pascal Loretz (23, Hannover 96), Severin Ottiger (23, Winterthur), Adrian Bajrami (24, Braga), Julian Bock (22, Stuttgart II), Sinan Karweina (27, Wehen-Wiesbaden), Kevin Spadanuda (29, FC Zürich), Vaso Vasic (36, vereinslos), Luuk Breedijk (Wil), Mauricio Willimann (23, Kriens), Mattia Walker (21, Vaduz/Leihe), Lionel Huwiler (19, Étoile Carouge/Leihe), Julian von Moos (25, Servette/Leih-Ende), Taisei Abe (22, Nagasaki/Leih-Ende). Zugänge: Leonardo Bertone (32, Thun), Loïc Lüthi (22, Winterthur), Aurelio Oehlers (22, Volendam), Raphael Radtke (24, Schaffhausen), Simon Simoni (22, Frankfurt), Oscar Kabwit (21, Mazembe/fixe Übernahme), Ronaldo Fernandes (21, Vaduz/Leih-Ende), Nando Toggenburger (22, Kriens/Leih-Ende), Sascha Meyer (20), Erblin Sadikaj (18), Bung Hua Freimann (22) (alle Luzern U21). Abgänge: Andrej Vasovic (18, Brügge), Pascal Loretz (23, Hannover 96), Severin Ottiger (23, Winterthur), Adrian Bajrami (24, Braga), Julian Bock (22, Stuttgart II), Sinan Karweina (27, Wehen-Wiesbaden), Kevin Spadanuda (29, FC Zürich), Vaso Vasic (36, vereinslos), Luuk Breedijk (Wil), Mauricio Willimann (23, Kriens), Mattia Walker (21, Vaduz/Leihe), Lionel Huwiler (19, Étoile Carouge/Leihe), Julian von Moos (25, Servette/Leih-Ende), Taisei Abe (22, Nagasaki/Leih-Ende). Mehr

Servette: Mathis Lambourde (20)

Der neue Stürmer kommt für 2 Millionen Franken und mit einer heftigen Vorgeschichte im Gepäck. Lambourde wurde vor zwei Jahren in Rennes wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Er hatte eine Frau mit einem E-Trottinett angefahren. Damals galt der Stürmer als eines der grössten Talente im Nachwuchs von Stade Rennes. Zuletzt spielte er in der Serie B für Reggiana.

Übersicht Servette FC Zugänge: Mathis Lambourde (20, Hellas Verona), Junior Kadile (23, Almere/fixe Übernahme), Edvinas Gertmonas (30, Cluj), Pedro Naressi (28, Ludogorez), Quentin Maceiras (30, Puskas), Alonzo Vincent (17, Servette U21), Tristan Nunez (17, Servette U19), Julian von Moos (25, Luzern/Leih-Ende), Tiemoko Ouattara (21, St. Gallen/Leih-Ende), Jarell Simo (22, Nyon/Leih-Ende), Léo Besson (23, LS-Ouchy/Leih-Ende), Leart Zuka (20, Grand Saconnex/Leih-Ende). Abgänge: Loun Srdanovic (19, Lille), Jérémy Guillemenot (28, Krakau), Patrick Weber (22, Wil), Joël Mall (35, YB), Sidiki Camara (23, Étoile Carouge), Keyan Varela (20, Waalwijk/Leihe), Malek Ishuayed (19, Kriens/Leihe), Jamie Atangana (18, LS-Ouchy/Leihe), Mardochée Miguel (19, Nyon/Leihe), Gaël Ondoua (30, vereinslos), Mattéo Anselme (19, vereinslos), Marwan Aubert (20, Nyon/fixe Übernahme). Zugänge: Mathis Lambourde (20, Hellas Verona), Junior Kadile (23, Almere/fixe Übernahme), Edvinas Gertmonas (30, Cluj), Pedro Naressi (28, Ludogorez), Quentin Maceiras (30, Puskas), Alonzo Vincent (17, Servette U21), Tristan Nunez (17, Servette U19), Julian von Moos (25, Luzern/Leih-Ende), Tiemoko Ouattara (21, St. Gallen/Leih-Ende), Jarell Simo (22, Nyon/Leih-Ende), Léo Besson (23, LS-Ouchy/Leih-Ende), Leart Zuka (20, Grand Saconnex/Leih-Ende). Abgänge: Loun Srdanovic (19, Lille), Jérémy Guillemenot (28, Krakau), Patrick Weber (22, Wil), Joël Mall (35, YB), Sidiki Camara (23, Étoile Carouge), Keyan Varela (20, Waalwijk/Leihe), Malek Ishuayed (19, Kriens/Leihe), Jamie Atangana (18, LS-Ouchy/Leihe), Mardochée Miguel (19, Nyon/Leihe), Gaël Ondoua (30, vereinslos), Mattéo Anselme (19, vereinslos), Marwan Aubert (20, Nyon/fixe Übernahme). Mehr

Lausanne: Melvin Mastil (26)

Er ist seit Anfang 2021 bei Lausanne unter Vertrag, wurde aber immer ausgeliehen und hat noch kein Spiel in der Super League bestritten. Jetzt soll der WM-Ersatzgoalie von Algerien Karlo Letica vergessen machen. Mastil stand zuletzt bei Stade Nyon im Tor, wo er im Cup den FC Zürich ärgerte, als er in der zweiten Runde gleich zwei Elfmeter von Steven Zuber hielt.

Übersicht FC Lausanne-Sport Zugänge: Emilien Grosso (19, Lausanne U21), Melvin Mastil (26, Nyon/Leih-Ende), Konrad de la Fuente (24, Ceuta/Leih-Ende), Mayka Okuka (23, Nyon/Leih-Ende), Tim Hottiger (21, Xamax/Leih-Ende). Abgänge: Sékou Fofana (23, Auxerre), Theo Bair (26, Auxerre/Leih-Ende), Gaoussou Diakité (20, Salzburg/Leih-Ende), Enzo Kana-Biyik (19, Manchester United/Leih-Ende), Sékou Koné (20, Manchester United/Leih-Ende), Gabriel Sigua (21, Basel/Leih-Ende), Karlo Letica (29, vereinslos). Zugänge: Emilien Grosso (19, Lausanne U21), Melvin Mastil (26, Nyon/Leih-Ende), Konrad de la Fuente (24, Ceuta/Leih-Ende), Mayka Okuka (23, Nyon/Leih-Ende), Tim Hottiger (21, Xamax/Leih-Ende). Abgänge: Sékou Fofana (23, Auxerre), Theo Bair (26, Auxerre/Leih-Ende), Gaoussou Diakité (20, Salzburg/Leih-Ende), Enzo Kana-Biyik (19, Manchester United/Leih-Ende), Sékou Koné (20, Manchester United/Leih-Ende), Gabriel Sigua (21, Basel/Leih-Ende), Karlo Letica (29, vereinslos). Mehr

Zürich: Jill Stiel (18)

Eigentlich sollte er schon in der zweiten Hälfte der letzten Saison zu Einsätzen kommen. Aber dann bremste eine Hüftverletzung den Mittelfeldspieler, dessen Stern an der U17-WM aufgegangen ist. Zwei Tore und drei Assists sammelte der Neffe des ehemaligen FCZ-Goalies Jörg Stiel am Turnier in Katar. Im derzeit sehr jugendlichen FCZ-Kader stehen die Chancen gut, dass Stiel seine technischen Fähigkeiten endlich auch in der Super League zeigen darf.

Übersicht FC Zürich Zugänge: Kevin Spadanuda (29, Luzern), Heinz Lindner (35, YB). Abgänge: Cheveyo Tsawa (19, Brügge), Daniel Denoon (22, Pisa/fixe Übernahme), Ivan Cavaleiro (32, Luanda), Matthias Phaëton (26, ZSKA Sofia/Leih-Ende), Nelson Palacio (25, Salt Lake/Leih-Ende), Yanick Brecher (33, Karriereende). Zugänge: Kevin Spadanuda (29, Luzern), Heinz Lindner (35, YB). Abgänge: Cheveyo Tsawa (19, Brügge), Daniel Denoon (22, Pisa/fixe Übernahme), Ivan Cavaleiro (32, Luanda), Matthias Phaëton (26, ZSKA Sofia/Leih-Ende), Nelson Palacio (25, Salt Lake/Leih-Ende), Yanick Brecher (33, Karriereende). Mehr

GC: Nico Rissi (22)

Bei den Feldspielern ist bei den Grasshoppers ausser Abgängen bislang gar nichts gegangen. Das bedeutet positiv betrachtet: Viele Spieler aus dem eigenen Nachwuchs werden sich beweisen dürfen. Rissi ist derzeit derjenige mit den grössten Chancen auf einen Platz in der Startelf. Der Linksverteidiger hat in der Schlussphase der letzten Saison schon Abstiegskampf- und Barrage-Erfahrung gesammelt. Das wird ihm nun helfen.

Übersicht GC Zürich Zugänge: Marvin Hübel (23, Aarau), Dominik Papic (18, GC U21), Nikolas Muci (23, Mantova/Leih-Ende), Alieu Conateh (19, Amstetten/Leih-Ende), Loris Giandomenico (20, Rapperswil/Leih-Ende). Abgänge: Laurent Seji (22, LS-Ouchy), Mouhamed El Bachir Ngom (26, Gent), Nicolas Glaus (24, Oberhausen), Salifou Diarrassouba (24, Rapperswil/Leihe), Jonathan Asp Jensen (20, Bayern II/Leih-Ende), Lovro Zvonarek (21, Bayern/Leih-Ende), Emmanuel Tsimba (20, YB/Leih-Ende), Michael Frey (31, vereinslos), Dirk Abels (29, vereinslos), Florian Hoxha (25, vereinslos), Sven Köhler (29, vereinslos). Zugänge: Marvin Hübel (23, Aarau), Dominik Papic (18, GC U21), Nikolas Muci (23, Mantova/Leih-Ende), Alieu Conateh (19, Amstetten/Leih-Ende), Loris Giandomenico (20, Rapperswil/Leih-Ende). Abgänge: Laurent Seji (22, LS-Ouchy), Mouhamed El Bachir Ngom (26, Gent), Nicolas Glaus (24, Oberhausen), Salifou Diarrassouba (24, Rapperswil/Leihe), Jonathan Asp Jensen (20, Bayern II/Leih-Ende), Lovro Zvonarek (21, Bayern/Leih-Ende), Emmanuel Tsimba (20, YB/Leih-Ende), Michael Frey (31, vereinslos), Dirk Abels (29, vereinslos), Florian Hoxha (25, vereinslos), Sven Köhler (29, vereinslos). Mehr

Vaduz: Juan Cabrera (23)

Wer sich, kaum im Ländle angekommen, gleich die Nummer 10 schnappt, dürfte über ein gesundes Selbstvertrauen verfügen. Wer sich von der gleichen Spieleragentur beraten lässt, wie Real-Superstar und Landsmann Federico Valverde, ebenfalls. Und dann hat der offensive Mittelfeldspieler, der in der letzten Saison für Greuther Fürth in der 2. Bundesliga debütierte, auch noch eine ähnliche Frisur wie Uruguay-Ikone Diego Forlán.

Übersicht FC Vaduz Zugänge: Julian Stark (25, Verl), Lado Akhalaia (24, Fürth II), Dejan Sorgic (36, Yverdon), Juan Cabrera (23, Fürth), Dejan Djokic (25, Sion), Lutfi Dalipi (20, YB/Leihe), Mattia Walker (21, Luzern/Leihe), Ranjan Neelakandan (21, Annecy/Leihe). Abgänge: Alessio Hasler (20, Illertissen), Gabriel Foser (23, Eschen/Mauren/fixe Übernahme), Angelo Campos (26, Schaffhausen), Cédric Gasser (28, vereinslos), Ayo Akinola (26, vereinslos), Javi Navarro (29, vereinslos), Gabriele De Donno (24, vereinslos), Jonathan De Donno (24, vereinslos), Ronaldo Fernandes (21, Luzern/Leih-Ende), Brian Beyer (29, Winterthur/Leih-Ende). Zugänge: Julian Stark (25, Verl), Lado Akhalaia (24, Fürth II), Dejan Sorgic (36, Yverdon), Juan Cabrera (23, Fürth), Dejan Djokic (25, Sion), Lutfi Dalipi (20, YB/Leihe), Mattia Walker (21, Luzern/Leihe), Ranjan Neelakandan (21, Annecy/Leihe). Abgänge: Alessio Hasler (20, Illertissen), Gabriel Foser (23, Eschen/Mauren/fixe Übernahme), Angelo Campos (26, Schaffhausen), Cédric Gasser (28, vereinslos), Ayo Akinola (26, vereinslos), Javi Navarro (29, vereinslos), Gabriele De Donno (24, vereinslos), Jonathan De Donno (24, vereinslos), Ronaldo Fernandes (21, Luzern/Leih-Ende), Brian Beyer (29, Winterthur/Leih-Ende). Mehr