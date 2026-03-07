Hätte St. Gallen vor einem Jahr die aktuelle Punktzahl auf dem Konto gehabt – in der Ostschweiz herrschte Ausnahmezustand. Doch nun gibt Görtler auf und Maassen die Titelhoffnungen ab. Das Espen-Inside.

St. Gallen gegen Basel – zur Ostschweizer Erfolgsstory geworden

St. Gallen spielt seine zweitbeste Super-League-Saison aller Zeiten. Die Espen haben 51 Punkte auf dem Konto. In der Corona-Saison 2019/20 waren es nach 28 Spieltagen 57 Punkte. Mit der aktuellen Punktzahl wäre St. Gallen vor einem Jahr Leader gewesen mit drei Punkten Vorsprung – nun sind es 14 Punkte Rückstand auf Thun! «Daher muss man sagen: Wir spielen eine richtig gute Saison. Für uns ist es einfach bitter, dass es in dieser Saison eine Mannschaft gibt, die es ausserordentlich besser macht», sagt Lukas Görtler nach dem 2:2 in Thun – und gibt das Meisterrennen auf. «Logisch hätte es einen Sieg gebraucht bei 14 Punkten Rückstand. Die Chancen waren sowieso schon minim, da sie ja jedes Spiel gegen jeden anderen Gegner gewinnen», sagt der Captain achselzuckend.

Die grosse Frage

Führt St. Gallen die Erfolgsserie gegen Basel fort? In den letzten fünf Spielen haben die Espen gegen den FCB nicht mehr verloren. Vor genau einem Monat schafften sie den 2:1-Coup im Cup-Viertelfinal. Nun folgt das nächste Duell im Kybunpark.

Gesagt ist gesagt

«Noch ist nichts entschieden, aber ja, der Abstand ist riesig. Sie können sich eigentlich nur selber schlagen.» – Das sagt Enrico Maassen nach dem Duell in Thun zur Situation im Meisterrennen. Um den deutschen Espen-Coach gibts aktuell Bundesliga-Gerüchte.

3:34 St. Gallens Görtler lobt Thun: «Bitter, dass es ein Team gibt, das es noch besser macht»

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Stanic, Okoroji; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Witzig; Vogt, Besio.

Wer fehlt?

Baldé ist gesperrt, Stanic zurück von der Sperre. Verletzt: Büttiker, Neziri und Owusu.

Neben dem Platz

Bereits im letzten Juni hörte Alessandro Vogt (21) ein erstes Mal vom Interesse aus Hoffenheim. Nun soll der Deal nächste Woche in trockene Tücher gebracht werden.

So stehts um Vogt Hintergründe zum TSG-Transfer Beim Vogt-Deal gehen dem FCSG Millionen durch die Lappen

Hast du gewusst, dass …

… bei St. Gallen eine Serie läuft? Die Espen sind in der Liga acht Spiele in Folge ungeschlagen. «Das aufrechtzuerhalten, war auch ein Ziel», sagte Maassen am Donnerstag in Thun.

Aufgepasst auf

Carlo Boukhalfa (26). Der Deutsche war es, der das letzte Duell mit dem FCB im Cup-Viertelfinal in der 93. Minute entschieden hat. Am Donnerstag in Thun war er weniger auffällig, als auch schon. Schiesst er sich gegen Basel wieder in den Vordergrund?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 28 Runden:

Zigi 4,5 Vogt 4,3 Görtler 4,3

Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder.

Der Gegner



Verletzungswelle bei Basel? Es gibt ein Zittern um Shaqiri und Tsunemoto. Hier gehts zum FCB-Inside.

