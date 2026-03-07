Darum gehts
- So sieht der Leader-Vergleich mit der letzten Saison aus
- St. Gallen gegen Basel – zur Ostschweizer Erfolgsstory geworden
- Bundesliga-Gerüchte um Maassen – alle Details zum Vogt-Deal
Die News der Woche
St. Gallen spielt seine zweitbeste Super-League-Saison aller Zeiten. Die Espen haben 51 Punkte auf dem Konto. In der Corona-Saison 2019/20 waren es nach 28 Spieltagen 57 Punkte. Mit der aktuellen Punktzahl wäre St. Gallen vor einem Jahr Leader gewesen mit drei Punkten Vorsprung – nun sind es 14 Punkte Rückstand auf Thun! «Daher muss man sagen: Wir spielen eine richtig gute Saison. Für uns ist es einfach bitter, dass es in dieser Saison eine Mannschaft gibt, die es ausserordentlich besser macht», sagt Lukas Görtler nach dem 2:2 in Thun – und gibt das Meisterrennen auf. «Logisch hätte es einen Sieg gebraucht bei 14 Punkten Rückstand. Die Chancen waren sowieso schon minim, da sie ja jedes Spiel gegen jeden anderen Gegner gewinnen», sagt der Captain achselzuckend.
Die grosse Frage
Führt St. Gallen die Erfolgsserie gegen Basel fort? In den letzten fünf Spielen haben die Espen gegen den FCB nicht mehr verloren. Vor genau einem Monat schafften sie den 2:1-Coup im Cup-Viertelfinal. Nun folgt das nächste Duell im Kybunpark.
Gesagt ist gesagt
«Noch ist nichts entschieden, aber ja, der Abstand ist riesig. Sie können sich eigentlich nur selber schlagen.» – Das sagt Enrico Maassen nach dem Duell in Thun zur Situation im Meisterrennen. Um den deutschen Espen-Coach gibts aktuell Bundesliga-Gerüchte.
Mögliche Aufstellung
Zigi; Gaal, Stanic, Okoroji; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Witzig; Vogt, Besio.
Wer fehlt?
Baldé ist gesperrt, Stanic zurück von der Sperre. Verletzt: Büttiker, Neziri und Owusu.
Neben dem Platz
Bereits im letzten Juni hörte Alessandro Vogt (21) ein erstes Mal vom Interesse aus Hoffenheim. Nun soll der Deal nächste Woche in trockene Tücher gebracht werden.
Hast du gewusst, dass …
… bei St. Gallen eine Serie läuft? Die Espen sind in der Liga acht Spiele in Folge ungeschlagen. «Das aufrechtzuerhalten, war auch ein Ziel», sagte Maassen am Donnerstag in Thun.
Aufgepasst auf
Carlo Boukhalfa (26). Der Deutsche war es, der das letzte Duell mit dem FCB im Cup-Viertelfinal in der 93. Minute entschieden hat. Am Donnerstag in Thun war er weniger auffällig, als auch schon. Schiesst er sich gegen Basel wieder in den Vordergrund?
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 28 Runden:
- Zigi 4,5
- Vogt 4,3
- Görtler 4,3
Hier gehts zu allen Espen-Noten.
Der Schiedsrichter
Urs Schnyder.
Der Gegner
Verletzungswelle bei Basel? Es gibt ein Zittern um Shaqiri und Tsunemoto. Hier gehts zum FCB-Inside.
Runde
Sa., Servette - FCZ, 18 Uhr
Sa., Sion - Winterthur, 18 Uhr
Sa., Lugano - Luzern, 20.30 Uhr
So., St. Gallen - Basel, 14 Uhr
So., GC - Lausanne, 16.30 Uhr
So., YB - Thun, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
28
33
65
2
FC St. Gallen
28
20
51
3
FC Lugano
28
12
49
4
FC Basel
28
7
46
5
BSC Young Boys
28
4
42
6
FC Sion
28
8
41
7
FC Luzern
28
1
33
8
FC Lausanne-Sport
28
-3
33
9
FC Zürich
28
-15
31
10
Servette FC
28
-7
30
11
Grasshopper Club Zürich
28
-13
24
12
FC Winterthur
28
-47
15