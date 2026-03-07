Seit fast fünf Jahren wartet der FCB auf einen Ligasieg in der Ostschweiz. Die Vorzeichen, dass die Serie am Sonntag ein Ende nimmt, stehen allerdings nicht besonders gut. Das Basler Super-League-Inside zur 29. Runde.

FCB siegt 1:0 gegen GC, zwei Spieler verletzt ausgewechselt

Seit September 2021 kein Auswärtssieg des FCB gegen St. Gallen

Die News der Woche

Der 1:0-Heimsieg gegen GC könnte den FCB teuer zu stehen bekommen. Mit Rechtsverteidiger Keigo Tsunemoto (27) und Topskorer Xherdan Shaqiri (34) mussten am Donnerstag gleich zwei Stammkräfte mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Der Japaner, der einen Schlag kassiert hat, ist am Freitag für weitere Abklärungen in eine Klinik. Ein Einsatz am Sonntag gegen St. Gallen scheint mehr als fraglich. Im Fall von Shaqiri soll die Entscheidung am Samstag fallen.

Die grosse Frage

Beendet der FCB sein Ostschweiz-Trauma? Seit September 2021 warten die Basler in der Liga auf einen Auswärtssieg gegen St. Gallen. An das letzte Spiel im Kybunpark wird Stephan Lichtsteiner (42) keine guten Erinnerungen haben. Vor vier Wochen kassierte er in seinem dritten Spiel als FCB-Trainer die dritte Pleite und verabschiedete sich mit den Baslern im Viertelfinal aus dem Cup.

Gesagt ist gesagt

«Es wird ein ähnliches Spiel wie gegen GC», sagt Lichtsteiner über die Partie am Sonntagnachmittag. Auch die Espen würden Mann gegen Mann verteidigen und enorm hoch pressen. «Darum ist es entscheidend, dass wir technisch sauber spielen. Von der Körpergrösse werden wir unterlegen sein», so der FCB-Trainer.

Mögliche Aufstellung

Hitz; Rüegg, Omeragic, Vouilloz, Cissé; Metinho; Durannville, Leroy, Bacanin, Traoré; Koloto.

Wer fehlt?

Zu den verletzten Flavius Daniliuc und Kaio Eduardo gesellt sich der gelbgesperrte Koba Koindredi. Keigo Tsunemoto und Xherdan Shaqiri sind fraglich (siehe News der Woche).

Neben dem Platz

Dominik Schmid (27) ist in den vergangenen Tagen zum ersten Mal Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch an den FCB-Linksverteidiger, der darum am letzten Sonntag das Auswärtsspiel in Lausanne verpasst hatte. Gegen GC kehrte Schmid zurück in den Kader, sass aufgrund des Trainingsrückstands aber nur auf der Ersatzbank.

Hast du gewusst, dass …

… der FCB in dieser hinter St. Gallen (25) die zweitmeisten Tore (21) nach Standards erzielt hat? Zudem kassierte nur der FC Sion weniger Gegentore nach Standards (8) als St. Gallen (12) und Basel (13). Auch bei den Aluminiumtreffern liegen der FCB (18) und die Espen (17) an der Spitze.

Aufgepasst auf

Becir Omeragic. Die Bilanz des Winter-Neuzugangs im FCB-Trikot: Zwei Spiele, zwei Siege, ein Gegentor. Der Genfer hat auf Anhieb die Rolle des neuen Abwehrchefs übernommen. Gegen St. Gallen – die drittbeste Offensive der Liga – wartet der nächste Härtetest auf den Nati-Verteidiger.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 28 Runden:

Omeragic 4,5

Daniliuc 4,3

Hitz 4,2

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder leitet die Partie, Fedayi San sitzt vor dem Videobildschirm.

Der Gegner

Gibts noch einen kleinen Meister-Funken bei St. Gallen? Hier erscheint das FCSG-Insides.

