Darum gehts
- FCB siegt 1:0 gegen GC, zwei Spieler verletzt ausgewechselt
- Seit September 2021 kein Auswärtssieg des FCB gegen St. Gallen
- FCB mit 21 Standardtoren, zweitbeste Liga-Bilanz hinter St. Gallen
Die News der Woche
Der 1:0-Heimsieg gegen GC könnte den FCB teuer zu stehen bekommen. Mit Rechtsverteidiger Keigo Tsunemoto (27) und Topskorer Xherdan Shaqiri (34) mussten am Donnerstag gleich zwei Stammkräfte mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Der Japaner, der einen Schlag kassiert hat, ist am Freitag für weitere Abklärungen in eine Klinik. Ein Einsatz am Sonntag gegen St. Gallen scheint mehr als fraglich. Im Fall von Shaqiri soll die Entscheidung am Samstag fallen.
Die grosse Frage
Beendet der FCB sein Ostschweiz-Trauma? Seit September 2021 warten die Basler in der Liga auf einen Auswärtssieg gegen St. Gallen. An das letzte Spiel im Kybunpark wird Stephan Lichtsteiner (42) keine guten Erinnerungen haben. Vor vier Wochen kassierte er in seinem dritten Spiel als FCB-Trainer die dritte Pleite und verabschiedete sich mit den Baslern im Viertelfinal aus dem Cup.
Gesagt ist gesagt
«Es wird ein ähnliches Spiel wie gegen GC», sagt Lichtsteiner über die Partie am Sonntagnachmittag. Auch die Espen würden Mann gegen Mann verteidigen und enorm hoch pressen. «Darum ist es entscheidend, dass wir technisch sauber spielen. Von der Körpergrösse werden wir unterlegen sein», so der FCB-Trainer.
Mögliche Aufstellung
Hitz; Rüegg, Omeragic, Vouilloz, Cissé; Metinho; Durannville, Leroy, Bacanin, Traoré; Koloto.
Wer fehlt?
Zu den verletzten Flavius Daniliuc und Kaio Eduardo gesellt sich der gelbgesperrte Koba Koindredi. Keigo Tsunemoto und Xherdan Shaqiri sind fraglich (siehe News der Woche).
Neben dem Platz
Dominik Schmid (27) ist in den vergangenen Tagen zum ersten Mal Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch an den FCB-Linksverteidiger, der darum am letzten Sonntag das Auswärtsspiel in Lausanne verpasst hatte. Gegen GC kehrte Schmid zurück in den Kader, sass aufgrund des Trainingsrückstands aber nur auf der Ersatzbank.
Hast du gewusst, dass …
… der FCB in dieser hinter St. Gallen (25) die zweitmeisten Tore (21) nach Standards erzielt hat? Zudem kassierte nur der FC Sion weniger Gegentore nach Standards (8) als St. Gallen (12) und Basel (13). Auch bei den Aluminiumtreffern liegen der FCB (18) und die Espen (17) an der Spitze.
Aufgepasst auf
Becir Omeragic. Die Bilanz des Winter-Neuzugangs im FCB-Trikot: Zwei Spiele, zwei Siege, ein Gegentor. Der Genfer hat auf Anhieb die Rolle des neuen Abwehrchefs übernommen. Gegen St. Gallen – die drittbeste Offensive der Liga – wartet der nächste Härtetest auf den Nati-Verteidiger.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 28 Runden:
- Omeragic 4,5
- Daniliuc 4,3
- Hitz 4,2
Hier gehts zu allen FCB-Noten.
Der Schiedsrichter
Urs Schnyder leitet die Partie, Fedayi San sitzt vor dem Videobildschirm.
Der Gegner
Gibts noch einen kleinen Meister-Funken bei St. Gallen? Hier erscheint das FCSG-Insides.
Runde
Sa., Servette - FCZ, 18 Uhr
Sa., Sion - Winterthur, 18 Uhr
Sa., Lugano - Luzern, 20.30 Uhr
So., St. Gallen - Basel, 14 Uhr
So., GC - Lausanne, 16.30 Uhr
So., YB - Thun, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
28
33
65
2
FC St. Gallen
28
20
51
3
FC Lugano
28
12
49
4
FC Basel
28
7
46
5
BSC Young Boys
28
4
42
6
FC Sion
28
8
41
7
FC Luzern
28
1
33
8
FC Lausanne-Sport
28
-3
33
9
FC Zürich
28
-15
31
10
Servette FC
28
-7
30
11
Grasshopper Club Zürich
28
-13
24
12
FC Winterthur
28
-47
15