Noten zum Remis gegen Thun
Trotz Punktgewinn ist St. Galler Sturmjuwel ungenügend

St. Gallen erkämpft sich beim Leader einen Punkt in letzter Sekunde. Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 2:2 von St. Gallen gegen Thun.
Publiziert: 05.03.2026 um 23:58 Uhr
Im Fallen erzielt Christian Witzig in letzter Sekunde den Ausgleich für den FC St. Gallen.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Witzig zieht eigentlich keinen guten Abend ein – die Angriffe versanden oft bei ihm. Und dann behält er in der 95. Minute die Nerven und korrigiert mit seinem Last-Minute-Ausgleich die Note stark nach oben. Der beste St. Galler ist Goalie Zigi. Eindrücklich ist sein Top-Reflex gegen Matoshi aus nächster Nähe (59.).

Auch Verteidiger Gaal wirkt äusserst solid. Eins, zweimal zeigt der Deutsche sogar einen Rush nach vorne. Nicht an seine übliche Leistung kommt Stürmer Vogt heran. Er wird von den Thunern fast durchgehend abgemeldet, vergibt Chancen. Und wenn er in der Offensive mal am Ball ist, sind gleich zwei Thuner um ihn rum, die den Ball abjagen.

Hinweis Auswechslungen
Aliou Balde bis 69. Minute, Carlo Boukhalfa bis 81., Alessandro Vogt bis 82. – Diego Besio ab 69. Nino Weibel ab 81. Tiemoko Ouattara ab 82.

Und so haben die Thun-Spieler abgeschnitten

Montolio ist kein unangefochtener Stammspieler - er erhält im Spitzenspiel aber die Chance. Lustrinelli zieht ihn aufgrund seiner Bissigkeit und Physis Heule vor, der nach der Verletzungsrückkehr zuerst wieder voll in Form kommen soll. Und der Spanier sticht in diesem kampfbetonten Spiel heraus. Sein wuchtiger Kopfball ist bis tief in die Nachspielzeit das vermeintliche Siegtor, dann wird Thun nochmals kalt geduscht. 

Übrigens: Weil Heule auf die Bank muss, rückt Bürki wieder auf links. Doch stärker als die Abwehr setzen sich Mittelfeldspieler wie Bertone und Imeri in Szene. Bertone erhält alleine für den eindrücklichen Penalty eine gute Note. Er schaut kein einziges Mal auf den Ball, immer nur auf den Torwart - und schiesst dann äusserst genau in die andere Ecke. Labeau im Sturm hat diesmal noch einen Tick mehr Einfluss als der formstarke Rastoder. Und daneben gibts einige Vierer für Spieler wie Fehr, die solide Arbeit verrichten.

Hinweis Auswechslungen
Mattias Käit bis 72. Minute, Kastriot Imeri bis 72., Brighton Labeu bis 77., Valmir Matoshi bis 77., Elmin Rastoder bis 88. – Justin Roth ab 72., Ethan Meichtry ab 72., Nils Reichmuth ab 77., Christopher Ibayi ab 77., Furkan Dursun ab 88. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
28
33
65
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
28
20
51
3
FC Lugano
FC Lugano
28
12
49
4
FC Basel
FC Basel
28
7
46
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
28
4
42
6
FC Sion
FC Sion
28
8
41
7
FC Luzern
FC Luzern
28
1
33
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
28
-3
33
9
FC Zürich
FC Zürich
28
-15
31
10
Servette FC
Servette FC
28
-7
30
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
28
-13
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
28
-47
15
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
