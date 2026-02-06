Weshalb Mirlind Kryeziu (29) gegen Lugano nicht in der Startelf stehen wird und warum der FCW gegen die Sperre von Stéphane Cueni (24) rekurriert. Das Winti-Inside vor dem Heimspiel am Samstag (18 Uhr).

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Die Verpflichtung von Mirlind Kryeziu. Die Identifikationsfigur der Zürcher Südkurve trägt neu das Trikot des Kantonsrivalen. Mit Ausnahme von zwei Leihwechseln zu Biel und Kriens hat der 29-Jährige noch nie ein anderes Logo als jenes des FC Zürich getragen, umso überraschender, dass der Innenverteidiger nicht zu seinem Stammklub zurückkehrt. Mit ein Grund dürfte sein, dass der Meisterheld von 2022 seinen letzten Super-League-Einsatz im April 2025 absolvierte und keine Spielpraxis hat. Deshalb spielt Kryeziu in den Planungen von Winti-Coach Patrick Rahmen noch keine tragende Rolle: «Wir müssen Geduld haben. Er ist zwar in einer relativ guten Verfassung, aber er hat monatelang nicht gespielt. Das braucht Zeit und die geben wir ihm auf. Es wird zu Beginn auf Teileinsätze hinauslaufen.»

Die grosse Frage

Bleibt Stéphane Cueni drei Spiele gesperrt? Gehts nach Patrick Rahmen, dann muss die Sperre reduziert werden. Beim 2:1-Sieg gegen Lausanne fliegt der Mittelfeldspieler nach einer Rangelei vom Feld. Für Rahmen wird die Suppe heisser gekocht als gegessen: «Wir sind der Meinung, dass auch eine Gelbe Karte gereicht hätte. Er hat seinen Gegenspieler nicht geschlagen. Drei Sonntage sind deshalb unverhältnismässig. Maximal zwei Spiele wären gerechtfertigt.» Winti hat aus diesem Grund Protest eingelegt. Für das Duell gegen Lugano aber ist Cueni, der sich in aufsteigender Form befindet, sicher gesperrt.

Gesagt ist gesagt

«Wir haben Lausanne überrascht!» Statt auf seine gewohnte Viererabwehr setzt Rahmen gegen die Waadtländer auf eine Dreierkette und macht mit dieser Massnahme alles richtig. «Lausanne hatte kaum Chancen, der Gegentreffer ist schwierig zu verteidigen. Ein tolles Tor», sagt Rahmen. Mit welcher Taktik er gegen Lugano antreten wird, will der Winti-Trainer nicht verraten.

Mögliche Aufstellung

Kapino; Durrer, Arnold, Citherlet; Sidler, Jankewitz, Kasami, Schneider, Dansoko; Golliard, Buess.

Wer fehlt?

Cueni (gesperrt). Burkart, Zuffi, Lüthi, Rohner (alle verletzt).

Hast du gewusst, dass...

... der FCW auswärts im Cornaredo mehr Strafraumszenen hatte als der Gegner? Zwar gewinnen die Tessiner die Partie mit 4:1. Dies aber in erster Linie, weil Winti sich kurz vor der Pause im Tiefschlaf befindet und innert zwei Minuten zwei Tore kassiert.

Aufgepasst auf

Rhodri Smith. Der erst 19-jährige Linksverteidiger hat in dieser Saison mit YB schon 181 Super-League-Minuten geschnuppert und könnte bei Winti noch mehr Einsatzzeit sammeln. Patrick Rahmen sagt: «Er hat bei YB alle Trainings gemacht und auch Spielminuten in den Beinen. Er ist einsatzfähig.»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 22 Runden (ein Spiel ausstehend):

1. Chiappetta 5,0 (erst 1 Bewertung)

2. Kasami 4,0

3. T. Okafor 4,0 (erst 1 Bewertung)

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Piccolo.

Der Gegner

«Wir wissen, dass es zwei Winterthur-Teams gibt: das Heimteam und das Auswärtsteam. Dort hinzufahren ist immer kompliziert, besonders im Winter», sagt Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti vor dem Duell. Die aktuellen Infos aus dem Tessin? Hier erscheint das Lugano-Inside.

23 Runde

Sa., Sion – Luzern, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Lugano, 18 Uhr

Sa., GC – YB, 20.30 Uhr

So., Servette – Thun, 14 Uhr

So., Basel – FCZ, 16.30 Uhr

So., Lausanne – St. Gallen, 16.30 Uhr

