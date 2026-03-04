DE
Geht ein Ruck durchs Team?
Der neue CEO übernimmt in einer heissen Phase

Lausanne hat in drei Tagen drei heftige Rückschläge erlitten – und sich in der Chefetage gleichzeitig neu aufgestellt. Rappelt sich das Team nun auf? Das Lausanne-Inside.
Publiziert: 09:18 Uhr
Bei Lausanne ist nur noch die Liga im Fokus.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts

  • Lausanne droht immense Enttäuschung – wenn Trend nicht kehrt
  • Der neue CEO übernimmt in einer heissen Phase
  • Neuer Lausanne-Schwede hat harte Videoanalyse hinter sich
Tim Guillemin und Simon Strimer

Die News zum Wochenstart

Der neue Lausanne-CEO, Vincent Steinmann, übernimmt das Amt in einer heissen Phase. Die Waadtländer wollen im Hinblick auf mögliche zukünftige Europa-Cup-Teilnahmen die Verbindungen mit den Ineos-Teams (ManUtd, Nizza) abschwächen und damit das Risiko von Ausschlüssen umgehen. So wechselt die Eigentümerschaft an eine «unabhängige Gesellschaft» in Grossbritannien. In diesem Zug gibt Leen Heemskerk das Amt des Präsidenten ab, Steinmann übernimmt dieses Amt zudem interimistisch.

Die heisse Phase? Innerhalb von drei Tagen hat Lausanne Europa, die Top 6 und Jamie Roche verloren. Uff. Der 24-jährige schwedische Mittelfeldspieler wird nach Schätzungen des Waadtländer Clubs «zwischen vier und sechs Wochen» ausfallen.

Die grosse Frage

Wie geht es den Verantwortlichen in Lausanne? Auf die Niederlage gegen Basel am Sonntag folgte die Botschaft über den Sieg von GC gegen Lugano. Die Hoppers auf dem Barrageplatz haben nur noch sechs Punkte Rückstand. Und am Sonntag steht das Spiel zwischen GC und Lausanne im Letzigrund bevor ... Es muss ein Ruck durchs Team gehen, sonst droht in den kommenden Tagen eine immense Enttäuschung.

Gesagt ist gesagt

«Wir haben Probleme mit der Abstimmung. Das ist nicht zufriedenstellend. Wir müssen feststellen, dass wir zu viele vermeidbare Gegentore kassieren. Wir arbeiten daran.» Peter Zeidler war am Sonntag nach der Niederlage gegen Basel verärgert, da beide Gegentore auf unverzeihbare Fehler in der Abwehr zurückzuführen sind. Rechtsverteidiger Theo Bergvall, der beim zweiten Tor von Giacomo Koloto Schuld hatte, musste eine harte Videoanalyse über sich ergehen lassen.

Mögliche Aufstellung

Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Poaty; Custodio, Koné, Mollet, Lekoueiry; Diakité, Janneh.

Wer fehlt?

Hamza Abdallah, Jamie Roche, Souleymane N’Diaye und Theo Bair (alle verletzt).

Neben dem Platz

Die Spieler von Lausanne räumten ihre Spinde in La Tuilière aus, bevor sie sich am Dienstagnachmittag auf den Weg nach Zürich machten. Direkt nach dem Training hat sich die Schweizer Frauen-Nati in der Hauptumkleidekabine eingerichtet, um dort am Dienstagabend gegen Nordirland anzutreten. Für dieses erste Spiel auf dem Weg zur WM 2027 wurden knapp 4000 Tickets verkauft.

Hast du gewusst, dass ...

... vier Teams in der Liga in dieser Saison schon acht Rote Karten erhalten haben? Lausanne und Gegner FCZ gehören dazu.

Aufgepasst auf

Omar Janneh (19) – wen sonst. Der Spanien-Teenie und Winter-Zuzug hat in zehn Spielen für Lausanne schon sechs Tore erzielt und zwei Vorlagen gegeben. In der Super League trifft er alle 70 Minuten.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 27 Runden:

  1. Janneh 4,4
  2. Letica 4,2
  3. Roche 4,1

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Darum holt der FC Zürich einen Assistenten, der auch Chef sein kann. Hier erscheint das FCZ-Inside.

28

Runde

Di., Winterthur – Servette 1:1
Mi., Lugano – Sion, 20.30 Uhr
Mi., Luzern – YB, 20.30 Uhr
Mi., FCZ – Lausanne, 20.30 Uhr
Do., Basel – GC, 20.30 Uhr
Do., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
27
33
64
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
27
20
50
3
FC Lugano
FC Lugano
27
11
46
4
FC Basel
FC Basel
27
6
43
5
FC Sion
FC Sion
27
9
41
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
27
3
39
7
FC Luzern
FC Luzern
27
2
33
8
FC Zürich
FC Zürich
27
-14
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
27
-4
30
10
Servette FC
Servette FC
28
-7
30
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
27
-12
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
28
-47
15
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
