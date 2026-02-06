GC ist nach dem Cup-Sieg im Aufschwung, YB lauert auf die Revanche nach dem 2:6 im letzten Duell. «Beide haben grossen Druck», sagt GC-Trainer Gerald Scheiblehner.

«Mentalität und Energie sind nun auf einem ganz anderen Level»

Tobias Wedermann Fussballchef

Die News der Woche

Mit Mouhamed El Bachir Ngom (25) hat GC am Donnerstag schon den dritten Innenverteidiger in diesem Winter präsentiert. «Er ist ein sehr schneller Spieler, zweikampfstark und aggressiv», beschreibt ihn GC-Trainer Gerald Scheiblehner. «Er wird uns guttun.» Generell ist der Österreicher sehr zufrieden mit der Arbeit seines Chefs Alain Sutter auf dem Transfermarkt. «Wir hatten unterschiedliche Themen in der Defensive ausgemacht, haben Spieler geholt mit Perspektive und solche für die direkte Verstärkung – ich bin sehr zufrieden, was hier gelungen ist», so Scheiblehner. Ob mit dem senegalesischen Innenverteidiger die Aktivitäten von GC auf dem Transfermarkt abgeschlossen sind, verrät er derweil nicht. «In der Abwehr ist es abgeschlossen, aber sonst kann ich nicht ausschliessen, dass noch etwas passiert. Wenn noch eine Verstärkung kommt bis am Ende, sage ich nicht nein.»

Die grosse Frage

Kann GC das Momentum aus dem spektakulären Cup-Sieg vom Dienstag mit ins YB-Spiel nehmen? «Es war ein langer Abend am Dienstag, doch die Freude war riesig», so Scheiblehner. Er merke, dass das Weiterkommen der Stimmung und dem Team noch einen Push gegeben habe. «Mentalität und Energie sind nun auf einem ganz anderen Level», erklärt der 48-Jährige. Trotz des ersten Sieges des Jahres und des klaren Sieges im letzten Spiel gegen YB warnt Scheiblehner aber vor dem erneuten Duell: «Sie sind in diesem Duell immer der Favorit und haben einen sehr guten Kader.»

Gesagt ist gesagt

«Beide haben einen enorm grossen Druck», sagt Scheiblehner über die Partie zwischen GC und YB. Die Berner würden aktuell weit hinter ihren Erwartungen liegen, und die Zürcher müssen im Abstiegskampf dringend einen Dreier einfahren.

Mögliche Aufstellung

Hammel; Ngom, Diaby, Stroscio; Krasniqi, Zvonarek, Hassane, Ullmann; Tsimba, Frey, Asp Jensen.

Wer fehlt?

Justin Hammel und Saulo Decarli sind nach ihren Verletzungen weiter fraglich. Im Abschlusstraining vom Freitag wird entschieden, ob sie am Samstag im Kader stehen können.

Neben dem Platz

GC ist sich nicht an englische Wochen gewohnt, ein Problem für das Team, dass nun gleich zweit hintereinander anstehen? «Es ist ungewohnt für den Kopf, die Spannung alle drei Tage aufzubringen. Doch um die Fitness mache ich mir gar keine Sorgen», sagt Gerald Scheiblehner.

Hast du gewusst, dass...

Die Young Boys haben ihre letzten drei Auswärtsspiele in der Super League verloren und könnten zum ersten Mal seit Oktober 2012 bis März 2013 (6) vier Auswärtsniederlagen in Folge in der Super League kassieren.

Aufgepasst auf

«Der Unterschied zu den Spielen in den letzten Wochen und Monaten war, dass wir einen Spieler im Team hatten, der kaum zu bändigen war.» Das sagte Scheiblehner nach dem Triumph im Cup-Viertelfinal über Michael Frey (31). Tief in der Nachspielzeit erzielte der neue Hoffnungsträger den Ausgleich. Schlägt das Mentalitätsmonster auch gegen seinen Heimatklub zu, wo er 2012 den Sprung zu den Profis geschafft hat?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 22 Runden:

1. Hammel 4,1

2. Frey 4,0 (erst 1 Bewertung)

3. Mikulic 4,0 (erst 1 Berwertung)

Hier gehts zu allen Hopper-Noten.

Der Schiedsrichter

Mirel Turkes leitet das Spiel im Letzigrund, Sven Wolfensberger ist VAR.

Der Gegner

Neuer Angstgegner GC? Gegner YB ist auf zweiter Mission «Revanche für die Mega-Klatsche».

23 Runde

Sa., Sion – Luzern, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Lugano, 18 Uhr

Sa., GC – YB, 20.30 Uhr

So., Servette – Thun, 14 Uhr

So., Basel – FCZ, 16.30 Uhr

So., Lausanne – St. Gallen, 16.30 Uhr

