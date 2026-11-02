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«Jemand muss hier eingreifen»
Schiri-Experte Meier schimpft über FCZ-Entscheid

Beim Spiel zwischen YB und Zürich verpasst Umeh Emmanuel Armin Gigovic einen Schlag. Und es gibt Freistoss für den FCZ. Schiri-Experte Urs Meier nimmt die Szene unter die Lupe.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
FC Sion
12
7
23
4
FC Zürich
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Thun
FC Thun
12
-10
13
10
FC Vaduz
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
-11
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Urs Meier ordnet ein
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Urs Meier
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FC Zürich
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BSC Young Boys
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Super League
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FC Thun
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FC Lausanne-Sport
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