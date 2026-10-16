Pascal WidmerVideoredaktor Sport
Conference League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brighton & Hove Albion
1
4
3
2
FC Kopenhagen
1
3
3
3
Trabzonspor
1
2
3
4
Atalanta BC
1
2
3
5
Mjällby AIF
1
2
3
5
St. Truidense VV
1
2
3
7
FC Lugano
1
1
3
7
SC Freiburg
1
1
3
9
AS Monaco
1
1
3
10
HNK Hajduk Split
1
1
3
10
Panathinaikos Athen
1
1
3
10
SK Brann
1
1
3
13
FC Twente Enschede
1
1
3
13
KAA Gent
1
1
3
15
FC Midtjylland
1
0
1
15
FC Nordsjaelland
1
0
1
15
Getafe CF
1
0
1
15
FC Kairat Almaty
1
0
1
19
CS Universitatea Craiova 1948
1
0
1
19
Heart of Midlothian FC
1
0
1
19
KF Egnatia Rrogozhine
1
0
1
19
Riga FC
1
0
1
23
FK Crvena Zvezda Belgrade
1
-1
0
23
FK Jablonec
1
-1
0
25
Ajax Amsterdam
1
-1
0
25
FK Borac Banja Luka
1
-1
0
25
Lincoln Red Imps FC
1
-1
0
28
ZSKA Sofia
1
-1
0
29
AGF Aarhus
1
-1
0
29
FC Thun
1
-1
0
31
Kuopion Palloseura
1
-2
0
32
Pafos FC
1
-2
0
33
FC Iberia 1999
1
-2
0
33
Inter Club de Escaldes
1
-2
0
35
SC Braga
1
-3
0
36
FK Kauno Zalgiris
1
-4
0
Playoffs
Qualifikationsspiele