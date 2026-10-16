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«Keine Ahnung vom Fussball!»
Thun-Platzverweis? Schiri-Experte Meier kanns nicht glauben

Eine Stunde ist in Enschede gespielt, als der Schiri an den Bildschirm gerufen wird. Danach zeigt er Thuns Patrik Kristal zur Verwunderung vieler Rot! Schiri-Experte Urs Meier findet klare Worte für diese Entscheidung.
Publiziert: vor 1 Minute
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Pascal WidmerVideoredaktor Sport
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