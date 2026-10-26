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«Das macht er sehr tapsig»
Schiri-Experte Meier hat klare Meinung zum Thun-Penalty

Beim Spiel zwischen Thun und Lugano wird es am Schluss nochmals spannend, als Schiri Mirel Turkes auf den Elfmeter-Punkt zeigt. Unser Experte Urs Meier hat da eine klare Meinung.
Publiziert: 07:56 Uhr
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
-10
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Urs Meier ordnet ein
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FC Thun
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