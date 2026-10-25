Schiri-Experte Urs Meier zu YB-Fernandes «Wenn das Rot ist, haben wir ein Problem im Fussball»

Beim 2:0 von YB gegen St. Gallen sieht Edimilson Fernandes nach einem VAR-Eingriff Rot für sein Einsteigen gegen Lukas Görtler. Schiri-Experte Urs Meier ist überzeugt: Das war keine Rote Karte, und der VAR hätte gar nicht eingreifen dürfen.