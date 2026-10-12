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Schiri-Experte Meier klärt auf
Wurde der FCB gegen Vaduz benachteiligt?

Der FC Basel verliert in Vaduz 0:3. Besonders bitter: Beim zweiten Gegentor steht Becir Omeragic nach einer Behandlung nur an der Seitenlinie. Blick-Schiedsrichter-Experte Urs Meier klärt auf, warum hier die neue 1-Minuten-Regel nicht angewendet wurde.
Publiziert: vor 19 Minuten
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Tim OppligerRedaktor Video Sport
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
-9
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Urs Meier ordnet ein
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