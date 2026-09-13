Sion nutzt die Ostschweizer Systemfehler gnadenlos aus. Aber von einer Planänderung will St. Gallens Trainer Maassen nichts wissen: «Wir werden noch radikaler!»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC St. Gallen verliert 0:3 gegen Sion, fünfte Niederlage aus sechs Spielen

Trainer Maassen bleibt trotzdem unbeirrt

Tordifferenz in den letzten sechs Spielen: 7:13

Florian Raz Reporter Fussball

Die nackten Zahlen sind brutal. Von den letzten sechs Spielen hat der FC St. Gallen fünf verloren. Tordifferenz? 7:13. Das darf man dann vermutlich als Krise bezeichnen.

Oder doch nicht? «Die Mannschaft hat einen guten Auftritt gezeigt», erklärt Enrico Maassen im Anschluss an das 0:3 seiner Spieler gegen den FC Sion tapfer. Nach einem Spiel, in dem die Sittener die Schwachstellen der St. Galler Spielidee gnadenlos ausgenutzt haben.

St. Gallen eröffnet dem Gegner schier endlose Räume

Eine halbe Stunde lang müssen die Walliser am Samstagabend leiden. Dann eröffnen sich ihnen schier endlose Räume, weil die Ostschweizer zu wenig konzentriert sind, um ihre Spielidee durchzuziehen. Die besteht darin, die Gegner auf dem ganzen Spielfeld im Duell eins gegen eins zu bearbeiten.

Das ist extrem druckvoll und sogar spektakulär, wenn es klappt. Aber auch wahnsinnig riskant, wenn mal einer unter einem Ball durchspringt, wie Lukas Daschner (27) vor dem 0:1 in der 37. Minute. Oder nicht rechtzeitig eine Verwarnung in Kauf nimmt, um den entfesselten Winsley Boteli (20) zu stoppen, wie Hugo Vandermersch (27) vor dem 0:2. Und natürlich auch, wenn bei praktisch der gesamten Mannschaft der Rückwärtsgang klemmt, wie beim 0:3.

3:21 Highlights im Video: Zigi rutscht Ball durch – Kabacalman bedankt sich

Unter dem Strich ergibt das eine diskussionslose Niederlage. Und doch hat Maassen seinen Spielern nach dem Schlusspfiff in der Garderobe eine positive Botschaft mit ins Wochenende gegeben: «Ich habe der Mannschaft gesagt, dass der Auftritt in Summe kein schlechter war.»

Natürlich weiss der St. Galler Trainer selbst, dass das nach einer Niederlage mit drei Toren Differenz etwas merkwürdig klingt: «Am Ende steht es 0:3. Und wenn der Trainer dann hier sagt, wir haben ein super Spiel gemacht, denkt ihr: Der ist nicht ganz dicht. Aber ihr habt ja selbst gesehen: Das war weit weg von schlecht.»

Stimmt – wenn man über die nicht ganz unwichtigen Details hinwegsieht, dass den St. Gallern ihrer ganzen Intensität zum Trotz bis zum dritten Gegentor nicht ein hochkarätiger Abschluss gelingt. Und dass sie umgekehrt die Sittener gleich dreimal völlig frei vor Lawrence Ati Zigi (29) schiessen lassen.

«Die Tore färben das Bild ein bisschen»

«Ja, die Tore färben das Bild ein bisschen», gibt denn auch Maassen zu. Aber einen Grund, seinen Fussball anzupassen? Nein, den sieht er nicht. Auch nicht in einer englischen Woche, in der St. Gallen wichtige Spieler entweder ganz fehlen – oder noch nicht über die ganze Distanz spielen können.

Maassen erinnert an die Erfolge, die St. Gallen mit diesem System gefeiert hat. Dann stellt er mit einer Mischung aus Stolz und Trotz klar: «Wir werden gar nichts an der Spielidee verändern. Wir werden es noch radikaler machen und noch klarer.» Und damit es auch jeder versteht, fügt er an: «Das braucht keiner mehr fragen. Wir werden das niemals verändern, solange ich hier Trainer bin.»