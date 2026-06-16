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FCSG startet mit Kracher
Der Spielplan für die neue Super-League-Saison ist da

Am 25. Juli startet die Super League bereits in die neue Spielzeit. Nun hat die SFL den Spielplan für die Saison 2026/27 veröffentlicht.
Publiziert: 15:04 Uhr
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Aktualisiert: 15:11 Uhr
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Die Mission Titelverteidigung startet für den FC Thun schon bald.
Foto: keystone-sda.ch
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Gut einen Monat ist das Ende der vergangenen Super-League-Saison her – doch trotz WM steht die nächste Spielzeit bereits vor der Tür. In diesen Tagen nehmen die Klubs die Vorbereitung auf, und auch die Liga macht vorwärts: Am Dienstag hat die Swiss Football League den Spielplan für die ersten 22 Runden veröffentlicht.

Die 130. Austragung der höchsten Schweizer Spielklasse beginnt eine Woche nach dem WM-Final. Dabei bleibt bei den Anspielzeiten alles beim Alten. Den Auftakt machen am Samstag, 25. Juli, die Partien Lausanne–GC und Servette–Basel (beide 18 Uhr) sowie Luzern–Thun (20.30 Uhr). Einen Tag später folgen YB–Sion (14 Uhr) sowie Lugano–Vaduz und St. Gallen–Zürich (beide 16.30 Uhr).

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Änderungen sind noch möglich

Eine kleine Besonderheit gibt es bereits in der Startrunde: SRF zeigt nicht wie üblich die Samstagabend-Partie um 20.30 Uhr, sondern überträgt am Sonntag um 16.30 Uhr das Duell Lugano–Vaduz – und damit das erste Pflichtspiel in der neuen AIL Arena.

Vorerst hat die Liga die Anspielzeiten für die ersten zehn Meisterschaftsrunden festgelegt. Änderungen sind allerdings weiterhin möglich – aufgrund der Europacup-Qualifikation der Schweizer Klubs. Im Fokus steht dabei vor allem Meister Thun. Sollten die Berner Oberländer in der Qualifikation zur Champions League weiterkommen, könnte das Auswärtsspiel in Basel vom Samstag auf Sonntag, 9. August, verschoben werden. Auch die Partie gegen Servette eine Woche später steht unter Vorbehalt. Sollten sie sich gar für die Ligaphase der Champions League qualifizieren, könnten in den Runden 6 bis 9 weitere Spielverschiebungen nötig werden.

Hier die ersten Derbys und Rivalen-Duelle zur Übersicht:

Thun – YB, 1. August, 20:30 Uhr
St.Gallen – Luzern, 9. August, 16:30 Uhr
FCZ – Basel, 22. August, 20:30 Uhr (SRF)
YB – Basel, 29. August, 20:30 Uhr (SRF)
Zürich – YB, 1. September, 20:30 Uhr
GC – FCZ, 5. September, 20:30 Uhr (SRF)

Die Anspielzeiten der Runden 11 bis 22 wird die SFL derweil erst in der zweiten Septemberhälfte bekannt geben. Die Paarungen der Runden 23 bis 33 werden während der Winterpause definitiv terminiert. Das Saisonende ist für die Relegation Group am Donnerstag, 27. Mai 2027, vorgesehen. Die Championship Group bestreitet ihre letzte Runde entweder am Samstag, 29. Mai, oder am Sonntag, 30. Mai 2027.

Bereits einen Tag vor dem Start der Super League beginnt die Dieci Challenge League. Die Saison 2026/27 wird am Freitag, 24. Juli, mit einer Vollrunde eröffnet.

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