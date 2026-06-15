Daniel Gygax wird neuer Assistenzcoach von Jörg Portmann beim FC Luzern. Der Ex-Nati-Spieler führte zuletzt die U21 des FC Thun zum Aufstieg.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Das Trainerteam des FC Luzern für die kommende Saison ist komplett. Nachdem die Innerschweizer mit Jörg «Udo» Portmann (49) einen eher unbekannten Namen aus den eigenen Reihen zum Cheftrainer machten, kennt man seinen neuen Assistenzcoach umso besser.

Wie der FCL am Montagmorgen bekanntgibt, stösst Daniel Gygax zum Trainerteam der Leuchtenstädter. Der 44-Jährige stand bereits als Spieler bei den Luzernern unter Vertrag und absolvierte 97 Partien in der Innerschweiz. Hinzu kommen über 100 Spiele für den FCZ sowie Stationen im Ausland bei Lille, Metz und Nürnberg.

Als Trainer war Gygax bislang stets im Nachwuchs tätig. Zunächst beim FCZ, anschliessend als Assistenztrainer bei der U21-Nati und zuletzt als Cheftrainer bei der U21 des FC Thun. Die Berner Oberländer führte er in der abgelaufenen Saison zum Aufstieg in die 1. Liga. Sein Assistenztrainer Samuel Figi (34) wechselt als Spiel- und Videoanalyst ebenfalls zum FCL.

«Daniel Gygax und Samuel Figi ergänzen unseren bestehenden Staff fachlich und menschlich sehr gut. Beide bringen wertvolle Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen des Fussballs mit. Wir freuen uns darauf, die Saison mit unserem neuen Cheftrainer Udo Portmann und einem breit aufgestellten Trainerteam in Angriff zu nehmen», wird Sportchef Remo Meyer zitiert.

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