DE
FR
Abonnieren

Kommt vom FC Thun
Ex-Nati-Spieler verstärkt Trainerteam von Luzern

Daniel Gygax wird neuer Assistenzcoach von Jörg Portmann beim FC Luzern. Der Ex-Nati-Spieler führte zuletzt die U21 des FC Thun zum Aufstieg.
Publiziert: vor 17 Minuten
Kommentieren
Wird neuer Assistenztrainer vom FC Luzern: Daniel Gygax.
Foto: Pius Koller
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Das Trainerteam des FC Luzern für die kommende Saison ist komplett. Nachdem die Innerschweizer mit Jörg «Udo» Portmann (49) einen eher unbekannten Namen aus den eigenen Reihen zum Cheftrainer machten, kennt man seinen neuen Assistenzcoach umso besser.

Wie der FCL am Montagmorgen bekanntgibt, stösst Daniel Gygax zum Trainerteam der Leuchtenstädter. Der 44-Jährige stand bereits als Spieler bei den Luzernern unter Vertrag und absolvierte 97 Partien in der Innerschweiz. Hinzu kommen über 100 Spiele für den FCZ sowie Stationen im Ausland bei Lille, Metz und Nürnberg.

Als Trainer war Gygax bislang stets im Nachwuchs tätig. Zunächst beim FCZ, anschliessend als Assistenztrainer bei der U21-Nati und zuletzt als Cheftrainer bei der U21 des FC Thun. Die Berner Oberländer führte er in der abgelaufenen Saison zum Aufstieg in die 1. Liga. Sein Assistenztrainer Samuel Figi (34) wechselt als Spiel- und Videoanalyst ebenfalls zum FCL.

«Daniel Gygax und Samuel Figi ergänzen unseren bestehenden Staff fachlich und menschlich sehr gut. Beide bringen wertvolle Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen des Fussballs mit. Wir freuen uns darauf, die Saison mit unserem neuen Cheftrainer Udo Portmann und einem breit aufgestellten Trainerteam in Angriff zu nehmen», wird Sportchef Remo Meyer zitiert.

Noch näher dran am FC Luzern

Füge jetzt den FCL deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Luzern
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Luzern
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
Super League
Super League
FC Luzern
FC Luzern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Thun
        FC Thun
        Super League
        Super League
        FC Luzern
        FC Luzern