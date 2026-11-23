Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Am Samstagabend, eine Stunde vor dem Anpfiff des Rhone-Derbys, scheint die Sache klar: Laut Matchblatt startet der FC Sion mit seinen beiden Torjägern Winsley Boteli (20) und Rilind Nivokazi (26) im Sturm. Doch die Aufstellung wird noch einmal geändert – Boteli muss seinen Platz für Théo Berdayes räumen.

Auf den Rängen des Tourbillon macht sofort die Frage die Runde: Hat sich der junge Schweizer Nationalspieler – am Montag gegen Schottland bei seinem Nati-Startelfdebüt noch mit einem Tor und einem Assist – beim Aufwärmen verletzt? Oder ist in letzter Minute etwas in der Sittener Kabine vorgefallen?

Nein, stellt sich heraus. Es handelt sich schlicht um einen Fehler des FC Sion bei der Übermittlung der Aufstellung an die Liga, erklärt die Kommunikationsabteilung des Klubs.

Kontinuität hat Vorrang

Didier Tholot entscheidet sich also ganz bewusst dafür, seinen kosovarischen Stürmer im Rhone-Derby von Beginn an aufzustellen – erst zum vierten Mal in dieser Super-League-Saison. «Um es klar zu sagen: Das ist kein mutiger Entscheid, sondern ein logischer Entscheid im Sinne der Kontinuität», erklärt er an der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Der französische Trainer verweist dabei auf den deutlichen Sieg seines Teams unmittelbar vor der Länderspielpause in Vaduz – an jenem Tag, als Winsley Boteli wegen einer Crevetten-Vergiftung krank fehlte: «Wenn du 4:0 gewinnst, dein Stürmer zwei Tore schiesst und alle deine Offensivspieler skoren ...»

Zufrieden mit seiner Offensive und dem Doppelpack von Rilind Nivokazi in Vaduz, bietet Tholot gegen Servette dieselbe Startelf wieder auf. «Es wäre nicht gerecht gewesen, ihn herauszunehmen. Also war ich fair: Diejenigen, die 4:0 gewonnen haben, standen auf dem Platz», sagt er.

Ein «logischer» Entscheid, der sich auszahlt: Rilind Nivokazi erzielt per Flugkopfball ein weiteres schönes Tor, kurz bevor er seinen Platz für Boteli räumt, der blass bleibt. «Ich bin sehr zufrieden. Der Mannschaft läuft es sehr gut, wir müssen so weitermachen», sagt der Torschütze des Abends. Egal ob in der Startelf oder nicht – Nivokazi «gibt 100 Prozent». Das funktioniert: 4 Tore in den letzten 3 Spielen sprechen eine klare Sprache.