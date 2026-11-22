Er musste warten. Geduldig sein. Zuschauen, wie die einen an ihm vorbeigerast sind. Und wie andere bereits wieder in der Versenkung verschwanden. Wie sein Bruder den Klub verlassen hat und anderswo Meister geworden ist.

Aber jetzt ist Miguel Reichmuth (23) da. Stammspieler im Zentrum des FC Zürich. Leistungsträger bei einer der positiven Überraschungen der aktuellen Super League. Gut möglich, dass in ihm noch mehr schlummert. Es gibt Menschen im FCZ, die ihm zutrauen, zu einem Führungsspieler zu werden. Zu einem, der den Verein auch über die Seitenlinie hinaus vertreten könnte.

Und ja. Wer sich etwas länger mit Reichmuth unterhält, bekommt tatsächlich den Eindruck, dass da ein junger Mann sitzt, der etwas mehr mitbringt als der Durchschnitt.

Es ist zum Beispiel die überlegte Art, wie er über das Zusammenleben der Mannschaft redet. Als er erklärt, warum es wichtig ist, dass die Spieler des FCZ derzeit so viel Zeit auch privat miteinander verbringen.

«Es schweisst zusammen, weil du herausfindest, was hinter einer Person steckt», sagt Reichmuth. Und erklärt dann, was das auf dem Platz verändert: «Fussball ist mega komplex, auch emotional. Es spielt sich extrem viel im Kopf ab. Wenn du weisst, was in einer Person vor sich geht, oder was in ihrer Familie geschieht, findest du eher den richtigen Ton.»

«Koller ist wie ein Vater für uns»

Empathie, Verständnis, Zusammenleben: Das könnten ein paar der Geheimnisse sein hinter dem derzeitigen Erfolg des FCZ. Die Zürcher sind in der Tabelle weit höher rangiert, als es vor der Saison erwartet werden konnte. «Es zeichnet uns aus, dass wir einfach Vertrauen ineinander haben», stellt Reichmuth fest.

Das hat auch viel mit Marcel Koller (66) zu tun. «Wie immer bei einem Trainerwechsel mussten wir uns erst etwas finden», sagt Reichmuth über die ersten Momente unter dem neuen Trainer, «aber inzwischen ist er für uns wie ein Vater. Wir wissen: Wir dürfen Fehler machen, ohne dass wir gleich angebrüllt werden.»

Vor allem strahlt Koller eine Ruhe aus, die es im FCZ davor nicht gegeben hat. Trainerwechsel, Sportchefwechsel, Spielerwechsel – der Reichmuth hat in seiner ersten Phase als Profifussballer beim FCZ viele Umbrüche miterlebt.

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«Eine intensive Zeit» nennt er es selber. Und gibt zu: «Es war nicht einfach für einen jungen Spieler, immer alles richtig einzuordnen. Extrem wichtig war, dass ich ein gutes Umfeld habe mit meiner Mutter, meinem Bruder und guten Freunden.»

Diese engen Beziehungen helfen ihm auch als Teenager, geduldig zu bleiben, als es mit seiner Karriere nicht so schnell vorwärts geht wie bei anderen. Sein erstes Spiel mit der U21 des FCZ in der dritthöchsten Schweizer Liga darf er zwar wenige Tage vor seinem 17. Geburtstag bestreiten. Aber dann bleibt er im Nachwuchs hängen.

«Ich habe nicht den einfachsten Weg gemacht»

Fast viereinhalb Jahre muss er nach seinem ersten Spiel in der Promotion League warten, bis er im Februar 2025 zum ersten Mal in der Super League aufläuft. 21 ist er da. Immer noch jung. Aber andere haben in diesem Alter bereits ihren ersten Auslandtransfer hinter sich.

«Ich habe nicht den einfachsten Weg gemacht», sagt Reichmuth. Aber er hat Erfahrungen gesammelt, von denen jetzt andere in der FCZ-Kabine profitieren. «Ich bin ein wenig die Ansprechperson und der Motivator für die jungen Spieler, die Ähnliches durchmachen wie ich», erzählt er, «ich bin der Beweis, dass man nicht mit 18 schon in der ersten Mannschaft sein muss und es trotzdem klappen kann.»

Es ist eine Mischung aus Demut, Hartnäckigkeit und Talent, mit der Miguel Reichmuth bislang durch seine Karriere gegangen ist. Vermutlich liegt diese Kombination in der Familie. Sein älterer Bruder Nils (24) machte vor zwei Jahren den Schritt weg vom FCZ. Er ging hinunter in die Challenge League zum FC Thun. Und ist heute nicht nur amtierender Schweizermeister. Sondern sogar Nationalspieler Chiles.

Der Bruder ist chilenischer Nationalspieler

Der chilenische Pass kommt von der Grossmutter der beiden, die einst der Liebe aus Chile in den Kanton Schwyz gefolgt ist. Noch heute besucht Reichmuth sie so oft wie möglich in Brunnen. Die Verbindung ist eng. Ebenso wie jene mit seiner Mutter, die als Alleinerziehende mit ihren Söhnen von Ibach (Sz) nach Zürich gezogen ist, als beide im FCZ-Nachwuchs gespielt haben.

Wenn Reichmuth über die Vorbilder aus seiner Kinderzeit redet, ragt einer heraus. Im wahrsten Sinne des Wortes: Sergio Busquets (38) ist 1,89 Meter gross. Alle anderen, die Reichmuth nennt, sind nicht grösser als 1,71 m: Lionel Messi (39), Xavi (46) und Andrés Iniesta (42).

Was Sinn macht: Reichmuth selbst ist 1,72 m. Übersehen kann man ihn in dieser Saison allerdings nicht mehr. Er ist der FCZ-Spieler mit den meisten Pässen, die zu Chancen führen. Er wird am häufigsten gefoult, er macht die meisten Hochintensiv-Läufe.

Er ist ein wichtiger Teil einer Mannschaft, die tatsächlich als Mannschaft funktioniert. «Wir wollen gemeinsam das Herz auf dem Platz lassen», sagt Miguel Reichmuth. «Ich denke, das passt ganz gut zu mir.» Und es passt ganz hervorragend zum FC Zürich.