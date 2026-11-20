Gut drei Jahre ists her, seit die Super League aufgestockt wurde. Zur Saison 2023/24 bekam die Liga zwei neue Teams hinzu und die Teilung in Championship und Relegation Group wurde eingeführt.

Könnte sich dies nun bald wieder ändern? Die Swiss Football League (SFL) nahm nämlich erneut Kontakt mit der holländischen Firma «Hypercube» auf. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Modusfragen in europäischen Sportligen und war bereits bei der ersten Änderung stark involviert.

«Tote Spiele» als Problem

Auf Anfrage von Blick bestätigt die SFL die Kontaktaufnahme. Die Liga erklärt aber, dass man den Modus grundsätzlich bewerten lassen wolle. Diese Auswertung sei von Beginn an nach drei Jahren geplant gewesen: «Nach der ersten Saison mit dem neuen Modus gab es verschiedene Fragen zum neuen Format. Für eine fundierte Beurteilung war es aus unserer Sicht damals aber zu früh. Deshalb hatten wir angekündigt, nach drei vollständigen Saisons eine Analyse durch Hypercube vorzunehmen. Diese Analyse liegt nun vor und bildet eine Grundlage für die weitere strategische Diskussion», heisst es vonseiten der SFL.

Unzufrieden sei man mit dem Modus nicht. Doch die Probleme sind klar: Nach der Ligateilung ist für einige Teams in der Relegation Group die Saison vorbei. Hat man den Klassenerhalt gesichert, geht nach oben nichts mehr.

Ein weiteres Problem sind die 38 Spiele, die laut der Liga an der oberen Grenze sind. Die Teams, die im Europacup spielen, haben gerade im Herbst eigentlich nur englische Wochen. Diese Probleme werde man nun anhand der Zahlen von Hypercube in den kommenden Monaten auswerten.

Ösi-Modus wurde besprochen

Spannend: Obwohl man mit dem Modus zufrieden sein soll, hat die SFL an der Generalversammlung am Mittwoch drei mögliche Optionen für eine Modusänderung besprochen.

Das österreichische Modell

Eine dieser Optionen ist das österreichische Modell. Dabei würde jedes Team zweimal gegen jeden Gegner spielen. Danach würde die Liga wieder geteilt werden und es käme erneut zu einem Heim- und einem Auswärtsspiel. So kommt man am Schluss auf 32 Runden – sechs Spiele weniger als jetzt.

Danach kommt es noch zu einem Playoff um die Europacup-Plätze. An diesem Playoff darf dann auch der Tabellensiebte – also der Gewinner der Relegation Group – teilnehmen. So lösen die Ösis das Problem mit den «toten Spielen». Der Siebte trifft in einer ersten Runde auf den Tabellenvierten und der Gewinner dieses Spiels im Final auf den Tabellendritten.

Aufstockung auf 14 Teams

Eine weitere Alternative ist die Aufstockung der Liga auf 14 Teams. Dabei gebe es aber noch keinen konkreten Plan, wie man es bezüglich Spielplan umsetzen würde. Denn noch mehr Spiele verträgt der Kalender schlicht nicht.

Playoff-Spiel um den Europacup

Eine dritte Option wäre, den aktuellen Modus beizubehalten, jedoch das Playoff-Spiel um den Europacup einzuführen. So hätte also auch in der Schweiz der Tabellensiebte noch Chancen auf ein Europacup-Ticket. Das Problem wäre aber auch hier, dass so zwei Partien zu den 38 Spielrunden hinzukommen würden. Dieser Vorschlag wurde an der GV zwar nicht präsentiert, ist innerhalb der SFL aber eine Überlegung.

Allzu schnell wird es aber nicht zu einem Moduswechsel kommen. Der Vertragszyklus mit dem aktuellen Modus läuft über fünf Jahre, also noch mindestens zwei weitere Spielzeiten. «Die Diskussion über das Wettbewerbsformat wird im Strategieprozess 2028+ als Weiterführung der aktuellen Strategie 2023–2027 vertieft», so die SFL.

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