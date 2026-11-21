Der FCZ will gegen St. Gallen den nächsten Heimsieg einfahren. Marcel Koller verrät, wie es Goalie Silas Huber geht und Captain Kamberi erzählt von seinem Kosovo-Abenteuer. Hier kommt das FCZ-Inside.

Lynn Piubel Reporterin Sport

Die News der Woche

Die Länderspielpause ist vorbei, der Meisterschaftsalltag ist zurück beim FCZ. Für einige Spieler ging es in den vergangenen Tagen auf die internationale Bühne. Einer davon ist Captain Lindrit Kamberi (27), der zum ersten Mal für den Kosovo aufgeboten war.

«Es war schön, wieder einmal internationale Erfahrung zu sammeln», sagt er an der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen St. Gallen. In den zwei Partien gegen Israel (0:0) und Irland (0:3) stand er jeweils 90 Minuten auf dem Platz. Im Team habe er sich gut eingelebt. «Dass ich schon ein paar kannte, hat es natürlich vereinfacht. Wenn man neu in ein Team kommt, muss man auch etwas dafür tun, sich einzufinden. Ich habe keine Probleme damit, auf Leute zuzugehen.»

Als Einstand musste er singen. Kamberi wählte ein albanisches Lied. «Es ist mir gelungen, vielleicht habe ich sogar ein neues Talent entdeckt», scherzt er. Jetzt liegt der volle Fokus aber wieder auf dem FCZ: Am Mittwochmorgen flog der Captain zurück in die Schweiz, um direkt bei der ersten Trainingseinheit des Stadtklubs dabei zu sein. «Ich bin ein Spieler, der den Rhythmus mag», sagt er.

Die grosse Frage

Kann Silas Huber am Sonntag für den FCZ auflaufen? Der Goalie hat sich bei seinem allerersten Zusammenzug mit der A-Nati eine Gehirnerschütterung zugezogen. Laut Trainer Marcel Koller (66) sieht es jetzt aber wieder gut aus: «Es war wichtig, wenig Aufregung zu haben. Wenig am Handy und vor dem Fernseher. Das hat er gemacht. Er fühlt sich gut und hat ein Spezialtraining hinter sich, das gut verlaufen ist. Wir gehen davon aus, dass er dabei ist.»

Gesagt ist gesagt

«Wir hatten sogar frei am Donnerstag», witzelt Kamberi, als er gefragt wird, ob der Mega-Hype um das Videospiel GTA 6 auch die FCZ-Kabine erreicht hat. Natürlich spreche man darüber, mit Augenringen sei aber keiner ins Training gekommen. «Wir legen den Fokus klar auf das wichtige Spiel vom Sonntag.» Kamberi selbst spiele nicht mehr so oft wie früher, er habe das Videospiel aber seinem Bruder gekauft.

Die Blick-Prognose

Die Zürcher sind seit sieben Meisterschaftsspielen ungeschlagen und haben unter Marcel Koller wieder zu mehr Stabilität gefunden. Doch mit dem FC St. Gallen reist ein Gegner an, der nach dem überzeugenden 5:0 gegen Tabellenführer Lugano mit breiter Brust auftritt. Die Espen dürften entsprechend offensiv auftreten, während der FCZ auf seine zuletzt gefundene Konstanz setzen will. Tore auf beiden Seiten? Gut möglich. Ein enges, intensives Spiel ist jedenfalls zu erwarten.

Mögliche Aufstellung

Huber; Lichtenstein, Kamberi, Hack, Walker; Schödler; Spadanuda, Berisha, Comenencia, Emmanuel; Kény.

Wer fehlt?

Miguel Reichmuth ist gesperrt. Kablan, Krasniqi und Morozov sind verletzt.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 13 Runden:

Berisha 4,3 Emmanuel 4,2 Huber 4,2

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Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic leitet die Partie. VAR in Volketswil ist Michèle Schmölzer.

Der Gegner

St. Gallen reist mit Selbstbewusstsein in den Letzigrund: Die Ostschweizer haben vier ihrer letzten fünf Ligaspiele gewonnen und fegten zuletzt Leader Lugano gleich mit 5:0 vom Platz. Hier gehts zum St.-Gallen-Inside.

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14. Runde

Sa., Lugano – GC, 18.00 Uhr

Sa., YB – Thun, 18.00 Uhr

Sa., Sion – Servette, 20.30 Uhr

So., Zürich – St. Gallen, 14.00 Uhr

So., Basel – Luzern, 16.30 Uhr

So., Lausanne – Vaduz, 16.30 Uhr