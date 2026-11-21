Hier kommt das Quiz Nati-Pause ist vorbei – bist du bereit für die Super League?

Die Nati-Pause ist vorbei – und die Super League zurück. In Bern und in der Westschweiz ist Derby-Zeit und in Basel will man zu Hause endlich wieder einmal gewinnen. Zur Einstimmung gibts nun das Quiz zur 14. Runde. Mach mit und teste dein Wissen!