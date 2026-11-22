Zwei Wochen lang war Edimilson Fernandes auf Tauchstation. Es ist die Zeit, in der er zwei Spielsperren absitzen muss, obwohl er nichts Strafbares gemacht hat. Umso breiter sein Lachen nach dem Comeback gegen Thun.

Darum gehts YB gewinnt gegen Thun 3:2 und macht zum 18. Mal in Folge zwei oder mehr Tore

Edimilson Fernandes gibt sein Combeack nach zwei Spielsperren

Trainer Gerardo Seoane lobt Edi Fernandes wegen hoher Passsicherheit

Alain Kunz Reporter Fussball

Es gibt da den Ausreisser nach unten, dieses 3:5 zu Hause im Wankdorf gegen den FC Zürich und das glückhafte 3:2 in Luzern während der Absenz von Edimilson Fernandes. Im Spiel gegen St. Gallen fliegt er vom Platz für eine Aktion, die maximal als Foul taxiert werden kann. Allermaximal. Der Verband sieht sich bemüssigt, den Entscheid des Ref-Gespanns öffentlich als falsch darzustellen. Dennoch kriegt der Walliser die automatische Sperre aufgebrummt. Und auch die zweite, weil er in dieser Saison bereits vom Platz geflogen war.

Edimilson sucht nach Fehlpässen – und wird nicht fündig

Nun ist der Albtraum vorbei und Edimilson wieder mit von der Partie. Als Stabilisator im Mittelfeld, das YB gegen Thun klar beherrscht. Und so am Ende 3:2 siegt. «Ich bin zufrieden mit dem Comeback», sagt der Mann aus Sion. «Und ich denke, wir haben auch ein gutes Spiel gemacht.» Und die Aussetzer, von denen Edimilson bei seiner Klasse seit seiner Rückkehr zu YB doch zu viele eingestreut hat? Die bleiben komplett aus. Oder? Er wartet lange mit der Antwort, versucht, sich an Fehlpässe zu erinnern. Und wird nicht fündig. Zumindest einen gabs aber. Besser in Erinnerung bleibt, wie er sich nach vorne eingebracht hat. So, wie das sein berühmter Cousin, Fifa-Direktor Gelson Fernandes, gefordert hatte. Seine Seitenverlagerung auf Fassnacht steht am Ursprung des 1:1. Und mit seinem Pass auf Kaly Sène leitet er das Game-winning-Goal des Senegalesen ein. «Ich hoffe, Gelson war zufrieden mit dem, was ich am Samstag gezeigt habe. So muss ich weitermachen und dem Team helfen.»

Seoane lobt Edimilson wegen dessen hoher Passsicherheit

Und wenn ihm das gelingt, ist auch der Chef zufrieden, Trainer Gerardo Seoane. «Er hat uns im zentralen Mittelfeld gutgetan. Er gibt unserem Spiel eine hohe Passsicherheit. Und er hat seine defensive Rolle gegen die Halbraumspieler gut wahrgenommen.» Als ihn Seoane in der 84. Minute beim Stand von 3:1 vom Platz nimmt, gelingt Thun der Anschlusstreffer. Danach haben die Oberländer zwei Riesenchancen auf den Ausgleich. Zufall oder Kausalität? «Ich musste ihn runternehmen, weil die Wade etwas zugemacht hat», so Seoane.

Dass aber das Chaos in den Schlussminuten ausbrach, habe nicht an Edimilsons Absenz gelegen. «Wir haben uns in gewissen Situationen nicht clever genug angestellt. Den Ball nicht gut genug abgedeckt, um ein Foul zu holen. Da muss man auch mal einen Einwurf Richtung Cornerfahne spielen, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Thun hat alles nach vorne geworfen, mit sechs, sieben Spielern auf der letzten Linie. Da herrscht dann oft auch ein bisschen das Prinzip Zufall, wo der zweite Ball landet. Dann kommt es oft zu einem Durcheinander im Sechzehner. Das hat weniger mit der Position von Edi zu tun.»

Schiesst YB in Sion zum 19. Mal in Serie zwei oder mehr Tore?

Am nächsten Sonntag gehts für YB in ein Stadion, das Fernandes sehr gut kennt. Das Tourbillon in seiner Sittener Heimat, wo er gross geworden ist. Die Affiche heisst: Spitzenspiel! Und in diesem will YB die unglaubliche Serie von nunmehr 18 Spielen mit jeweils mindestens zwei Toren fortsetzen. Kein einfaches Unterfangen gegen die zweitbeste Abwehr der Liga.

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