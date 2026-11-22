Von der Leistung seiner Mannschaft bei YB war Thun-Coach Gian-Luca Privitelli durchaus angetan. Auch wenns nicht zu Punkten reichte. Grosse Vorfreude herrscht vor dem Trip nach Amsterdam. Etwas anderes hingegen ärgert ihn.

Darum gehts Am Donnerstag geht es für den FC Thun in der Conference League in die Johan-Cruyff-Arena

Nach dem Conference-League-Spiel beginnt der grosse Stress, über den sich Coach Gian-Luca Privitelli ärgert

Bei den Spielern herrscht grosse Vorfreude auf das Spiel gegen Ajax Amsterdam

Alain Kunz Reporter Fussball

Am Ende müsste es eigentlich 3:3 stehen. Zu gross sind die Chancen von Nils Reichmuth, Fabio Fehr und Lucien Dähler, als dass daraus bloss der Anschlusstreffer hätte resultieren dürfen. Vor allem Reichmuths Chance aus kürzester Distanz, bei welcher YB-Goalie Marvin Keller die Arme gerade noch so hochbringt, war riesig. Doch am Ende stehen die Oberländer nach zwei Klatschen nun wieder mit nichts da, auch wenn es diesmal äusserst knapp war. «Ein Punkt wäre nicht unverdient, ziemlich sicher nicht gestohlen gewesen», so das Kurzfazit des Coaches.

Die Dursun-Christofferson-Situation war mit Plan B abgedeckt

Weil sein Team gut bis sehr gut gespielt habe. «Unsere Abwehr war richtig gut, auch die beiden Sechser. Vor allem gegen den Ball.» Furkan Dursun musste während des Warm-ups Forfait geben, weil sein Hexenschuss, den er sich am Donnerstag zugezogen hatte, am Ende einen Einsatz nicht zuliess, obwohl es am Morgen noch gut ausgesehen hatte. «Wir waren vorbereitet, sind mit elf Feldspielern eingelaufen. Noah Christofferson wusste, dass er beginnen würde, sollte es bei Furkan nicht gehen.» So kam es denn auch. Und der Schwede traf ja, machte sein erstes Thun-Tor.

Ajax hat Sion und auch Midtjylland abgefertigt

Zeit zum Durchschnaufen bleibt aber nicht. Am Donnerstag geht es bereits in der Conference League weiter. Thun reist nach Amsterdam und trifft in der Johan-Cruyff-Arena auf Ajax. Die Holländer haben in den beiden Playoff-Spielen dem FC Sion keinen Stich gelassen, obwohl die Walliser fünf (!) Tore gemacht haben. Am Ende stand es 9:5 für die Tulpensöhne, die in der Ligaphase zuerst überraschend bei Hajduk Split verloren haben, um dann Atalanta Bergamo 2:0 zu schlagen und Midtjylland gleich mit 6:1 abzufertigen.

Dreimal nur zwei Tage zwischen den Spielen, das ärgert Privitelli

Das Spiel in Holland steigt also unmittelbar nach dem kraftraubenden Derby. Ist da eine Riesen-Rochade zu erwarten, wie sie Privitelli auch schon das eine oder andere Mal vorgenommen hat? «Mal abwarten, wie die Erholung, die Regeneration ist», so der Trainer. «Aber es ist nicht problematisch. Wir haben ja fünf Tage bis zum Match. Schwieriger ist es danach. Da spielen wir mit jeweils nur zwei Tagen dazwischen zuerst in der Meisterschaft gegen St. Gallen, danach am Mittwoch im Cup in Yverdon und am Samstag in einer Woche gegen Luzern. Da müssen wir gut planen. Das wird richtig bissig.»

Man spürte es. Privitelli ist ob dieser Ansetzung nicht wirklich amused. Ganz im Gegenteil.

Sowohl für Ajax wie für Thun heisst es: Verlieren verboten!

Seine Spieler hingegen freuen sich richtig auf die grosse Arena in Holland. Wo die Devise für beide Teams heisst: Verlieren verboten! Bei Thun, weil die Berner mit drei Zählern bloss einen Punkt über dem Strich liegen, welcher diejenigen, welche die Playoffs schaffen, von jenen trennt, die nach der Ligaphase draussen sind. Und Ajax liegt einen Punkt unter dem Strich, der die Teams, die direkt in die Achtelfinals kommen und somit zwei Spiele weniger austragen müssen, von den Playoff-Teilnehmern trennt. «Da herrscht eine Riesen-Vorfreude», sagt Lucien Dähler. «Das wird für viele der Jungs etwas Einmaliges sein. Auch für den Klub ist es natürlich sehr speziell. Aber wir gehen dahin mit einem klaren Plan, um etwas zu holen und nicht als Touristen.» Auch bei Goalie Niklas Steffen weckt der bevorstehende Trip in die holländische Metropole ähnliche Gefühle. «Das wird ein Riesen-Highlight! Darauf freuen sich alle. Wir, der ganze Klub, die Fans. Schauen wir, was dort möglich ist.»

Nun, möglich ist es zum Beispiel, drei Punkte zu holen. Allerdings ist dieses Unterfangen enorm schwierig. Gelungen ist es in dieser Saison mit viel deutscher Power dank Marc-André ter Stegen und Julian Brandt nur dem klaren Tabellenführer der Eredivisie, dem PSV Eindhoven, beim 3:1 am 5. September.

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