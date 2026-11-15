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Kostet über eine halbe Million
Arbeitsloser Pogba gönnt sich einen neuen Luxus-Boliden

Paul Pogba ist aktuell auf Vereinssuche. Trotzdem sorgt der Weltmeister von 2018 für viel Gesprächsstoff. Denn in Monaco zeigt er seinen neusten Luxus-Schlitten – für den er über eine halbe Million Franken liegen lässt.
Publiziert: vor 3 Minuten
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