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Grober Bock im Aufstiegsspiel
Goalie-Abwurf geht wortwörtlich nach hinten los

Goalie Ezequiel Bacher wirft den Ball beim Aufstiegsspiel in Argentinien ins eigene Netz und erzielt damit ein Eigentor der Extraklasse. Dieses unglückliche Tor könnte für ihn und das Team noch Konsequenzen haben.
Publiziert: vor 14 Minuten
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Tim OppligerRedaktor Video Sport
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