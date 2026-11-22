Nach dem 1:2 gegen Lugano schwärmt GC-Trainer Olaf Janssen davon, was die Tessiner aufgebaut haben. Die Antwort seines Trainerkollegen verrät, was er mit diesem Klub vorhat.

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

«Da könnt ihr wirklich sehr stolz sein, was ihr hier in den letzten Jahren aufgebaut habt.» So klingt Olaf Janssen nach einer Niederlage. Der GC-Trainer gratuliert den Tessinern zum Sieg und schwärmt davon, wie Lugano Fussball spielt, wo das Team in der Tabelle steht und in welchem Stadion es inzwischen zu Hause ist.

Viele Leute hätten hier viele richtige Entscheidungen getroffen, sagt er. «Das ist nicht so selbstverständlich im heutigen Fussball.»

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Croci-Torti spricht nicht um den Brei herum

Mattia Croci-Torti freut sich über das Lob. In erster Linie gibt er es an den Verein weiter, der ihm starke Spieler zur Verfügung stelle und ein «fantastisches Umfeld» geschaffen habe.

Er selber nehme Janssens Komplimente zwar auch mit einem Lächeln mit nach Hause, doch «sie alleine füllen mein Palmarès nicht», weiss der ehemalige Lugano-Profi. Dann hört er auf, um den Brei herumzusprechen. «Die Komplimente möchte ich lieber im Mai entgegennehmen. Dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt», sagt Croci-Torti klar.

Seit 1949 wartet Lugano auf den Titel

So deutlich liess der Lugano-Coach noch nie durchblicken, dass das Meisterrennen um den ersten Meistertitel seit 1949 jetzt so richtig lanciert ist. Gegen GC zeigt sich, weshalb er sich das zutrauen kann. Im ersten Spiel nach dem 0:5 in St. Gallen kassieren die Tessiner den Ausgleich, bleiben aber ruhig. Ihre Geduld zahlt sich aus. Joker Beckham Castro trifft in der 83. Minute zum 2:1.

Damit hält Lugano YB auf Distanz. Die Berner bleiben trotz ihres Siegs gegen Thun sechs Punkte zurück. Nach zwölf Runden waren es noch neun. Jeder Leader, der zu diesem Zeitpunkt der Super-League-Saison mindestens so weit vorne lag, wurde am Ende Meister.

Croci-Torti rechnet dennoch damit, dass YB bis zum Schluss Druck macht. Die Berner haben unter der Woche keine Europacup-Spiele. Lugano muss seine Kräfte auf mehr Wettbewerbe verteilen. Vorerst, sagt er, müsse sich Lugano deshalb vor allem um sich selbst kümmern.

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