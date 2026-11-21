Yannick Bettkober steigt in der 71. Minute nach einem Corner von Samuel Krasniqi hoch und köpfelt zum 1:1 ein. Es ist sein erstes Tor in der Super League. Zwölf Minuten später steht der Innenverteidiger wieder im Mittelpunkt. Diesmal setzt sich Lugano-Joker Dereck Moncada gegen ihn durch und bereitet das 2:1 vor. Für Bettkober gibts damit unter dem Strich eine Fünf.

Die gleiche Note verdient sich Manex Guibelalde im Mittelfeld. Seine Nebenleute Amir Abrashi und Kenzo Goudmijn kommen auf eine Vier. Auch Krasniqi erhält eine Vier. Er prüft David von Ballmoos nach der Pause mit einem Abschluss und liefert später den Corner zum Ausgleich.

Hammel hält GC in der ersten Hälfte mit mehreren Paraden im Spiel. Beim 0:1 kurz nach der Pause kommt er zwar noch an den Schuss von Daniel Dos Santos, bringt den Ball aber nicht mehr am Tor vorbei. Der Goalie erhält wie Rechtsverteidiger John Hilton eine Drei.

Julian von Moos sorgt nach seiner Einwechslung sofort für Gefahr. Mit seiner ersten Aktion zwingt er von Ballmoos zur Parade und holt so den Corner heraus, der zum 1:1 führt. Für eine Note reicht die Einsatzzeit aber nicht.

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