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Geschichte gibt klare Antwort
Kann Lugano den Titel überhaupt noch verspielen?

Es sind gerade einmal 12 Runden gespielt. Und doch: Der FC Lugano kann den Spumante schon kaltstellen! Denn noch nie in der Geschichte der Super League hat ein Team mit einem solch grossen Vorsprung auf den ersten Verfolger den Titel nicht geholt.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Diesem Jubel-Wahnsinn ist niemand in der Super League gewachsen: Mattia Croci-Torti und die Seinen sind nicht aufzuhalten.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Der FC Lugano hat in der Super League nach 12 Runden 9 Punkte Vorsprung
  • Noch nie ist jemand mit einem solchen Vorsprung nicht Meister geworden
  • Könnte eine super Conference-League-Saison noch alles auf den Kopf stellen?
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Alain KunzReporter Fussball

Nach dem 2:1-Krampfsieg des FC Lugano gegen Basel und der unerwarteten 3:5-Niederlage von YB gegen den FC Zürich ist die Kluft grösser geworden. Die Tessiner haben nun 9 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger YB. Der grosse Unterschied zwischen den beiden Teams: Die Mannen von Mattia Croci-Torti stellen mit bloss 10 Gegentreffern die beste Defensive. YB hingegen hat mit 23 am sechstmeisten Tore kassiert. Geschossen haben die beiden Meisteraspiranten in etwa gleich viele Tore.

Einzig YB verspielte einen ähnlich bedeutenden Vorsprung

So weit die relativ banale Erklärung für die grösser gewordene Kluft. Doch was bedeutet dies für die Fortsetzung der Meisterschaft? Fakt ist: Noch nie hat eine Mannschaft den Titel verspielt, die nach 12 Runden einen derartigen Vorsprung hatte! Konkret: YB hatte 2018/19 11 Punkte Reserve – und holte den Titel. Basel lag 2016/17 gar mit 12 Punkten vorne – und wurde Meister. Und der FCB hatte 2003/04, in der ersten Super-League-Saison, gar einen Rekordvorsprung von 14 Punkten – und durfte den Pokal später in Empfang nehmen.

Die Leader und Vorsprünge nach 12 Runden sowie die Meister

Saison Team(s) Vorsprung Meister

2026/27 Lugano 9 ?

2025/26 Thun 4 Thun

2024/25 Servette 2 Basel

2023/24 YB 1 YB

2022/23 YB 5 YB

2021/22 Basel 2 FCZ

2020/21 YB 5 YB

2019/20 YB 2 YB

2018/19 YB 11 YB

2017/18 YB 5 YB

2016/17 Basel 12 Basel

2015/16 Basel 7 Basel

2014/15 FCZ 1 FCZ

2013/14 Basel/GC 0 Basel

2012/13 GC 2 Basel

2011/12 Luzern 2 Basel

2010/11 Luzern 2 Basel

2009/10 YB 7 Basel

2008/09 FCZ/Basel 0 FCZ

2007/08 Basel 1 Basel

2006/07 GC 2 FCZ

2005/06 Basel 4 FCZ

2004/05 Basel 3 Basel

2003/04 Basel 14 Basel

Saison Team(s) Vorsprung Meister

2026/27 Lugano 9 ?

2025/26 Thun 4 Thun

2024/25 Servette 2 Basel

2023/24 YB 1 YB

2022/23 YB 5 YB

2021/22 Basel 2 FCZ

2020/21 YB 5 YB

2019/20 YB 2 YB

2018/19 YB 11 YB

2017/18 YB 5 YB

2016/17 Basel 12 Basel

2015/16 Basel 7 Basel

2014/15 FCZ 1 FCZ

2013/14 Basel/GC 0 Basel

2012/13 GC 2 Basel

2011/12 Luzern 2 Basel

2010/11 Luzern 2 Basel

2009/10 YB 7 Basel

2008/09 FCZ/Basel 0 FCZ

2007/08 Basel 1 Basel

2006/07 GC 2 FCZ

2005/06 Basel 4 FCZ

2004/05 Basel 3 Basel

2003/04 Basel 14 Basel

Den einzigen wirklich namhaften Vorsprung (mehr als 5 Zähler) verspielte YB in der Saison 2009/10, als man zu diesem Zeitpunkt mit 7 Punkten Vorsprung auf Xamax vorne lag – und den Titel in der legendären Finalissima gegen den FC Basel verspielte. Dieser lag nach 12 Runden 10 Punkte hinter den Bernern. Den legendären Vorsprung von 13 Punkten hatte YB damals nach lediglich 8 Runden, als Basel Viertletzter war. In der Winterpause hatte YB noch 7 Punkte Reserve auf die Bebbi. Am Ende, als die Berner die Finalissima verloren hatten, wurde das berühmte Wort «veryoungboysen» kreiert.

Könnte eine starke Conference-League-Saison Einfluss haben?

Was müsste passieren, damit Lugano einbricht? Anzeichen gibt es derzeit keine. «Lugano ist enorm stabil, lässt defensiv ganz wenig zu, und das neue Stadion hat auch eine neue Begeisterung entfacht. Nein, die werden Meister», sagt Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz, selbst ein Ex-Luganese. Wahrscheinlich müssten die Tessiner in die Nähe des Conference-League-Finals kommen, um wegen einer sehr langen Doppelbelastung an ihre Grenzen zu gelangen. Sollten sie die Meisterschaft dann verdaddeln, wäre ein neues Wort analog dem «veryoungboysen» fast schon Pflicht. Wie wäre es mit «verluganisieren»?

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
FC Sion
12
7
23
4
FC Zürich
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Thun
FC Thun
12
-10
13
10
FC Vaduz
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
-11
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
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