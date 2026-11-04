Es sind gerade einmal 12 Runden gespielt. Und doch: Der FC Lugano kann den Spumante schon kaltstellen! Denn noch nie in der Geschichte der Super League hat ein Team mit einem solch grossen Vorsprung auf den ersten Verfolger den Titel nicht geholt.

Darum gehts Der FC Lugano hat in der Super League nach 12 Runden 9 Punkte Vorsprung

Noch nie ist jemand mit einem solchen Vorsprung nicht Meister geworden

Könnte eine super Conference-League-Saison noch alles auf den Kopf stellen?

Alain Kunz Reporter Fussball

Nach dem 2:1-Krampfsieg des FC Lugano gegen Basel und der unerwarteten 3:5-Niederlage von YB gegen den FC Zürich ist die Kluft grösser geworden. Die Tessiner haben nun 9 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger YB. Der grosse Unterschied zwischen den beiden Teams: Die Mannen von Mattia Croci-Torti stellen mit bloss 10 Gegentreffern die beste Defensive. YB hingegen hat mit 23 am sechstmeisten Tore kassiert. Geschossen haben die beiden Meisteraspiranten in etwa gleich viele Tore.

Einzig YB verspielte einen ähnlich bedeutenden Vorsprung

So weit die relativ banale Erklärung für die grösser gewordene Kluft. Doch was bedeutet dies für die Fortsetzung der Meisterschaft? Fakt ist: Noch nie hat eine Mannschaft den Titel verspielt, die nach 12 Runden einen derartigen Vorsprung hatte! Konkret: YB hatte 2018/19 11 Punkte Reserve – und holte den Titel. Basel lag 2016/17 gar mit 12 Punkten vorne – und wurde Meister. Und der FCB hatte 2003/04, in der ersten Super-League-Saison, gar einen Rekordvorsprung von 14 Punkten – und durfte den Pokal später in Empfang nehmen.

Die Leader und Vorsprünge nach 12 Runden sowie die Meister Saison Team(s) Vorsprung Meister 2026/27 Lugano 9 ? 2025/26 Thun 4 Thun 2024/25 Servette 2 Basel 2023/24 YB 1 YB 2022/23 YB 5 YB 2021/22 Basel 2 FCZ 2020/21 YB 5 YB 2019/20 YB 2 YB 2018/19 YB 11 YB 2017/18 YB 5 YB 2016/17 Basel 12 Basel 2015/16 Basel 7 Basel 2014/15 FCZ 1 FCZ 2013/14 Basel/GC 0 Basel 2012/13 GC 2 Basel 2011/12 Luzern 2 Basel 2010/11 Luzern 2 Basel 2009/10 YB 7 Basel 2008/09 FCZ/Basel 0 FCZ 2007/08 Basel 1 Basel 2006/07 GC 2 FCZ 2005/06 Basel 4 FCZ 2004/05 Basel 3 Basel 2003/04 Basel 14 Basel Saison Team(s) Vorsprung Meister 2026/27 Lugano 9 ? 2025/26 Thun 4 Thun 2024/25 Servette 2 Basel 2023/24 YB 1 YB 2022/23 YB 5 YB 2021/22 Basel 2 FCZ 2020/21 YB 5 YB 2019/20 YB 2 YB 2018/19 YB 11 YB 2017/18 YB 5 YB 2016/17 Basel 12 Basel 2015/16 Basel 7 Basel 2014/15 FCZ 1 FCZ 2013/14 Basel/GC 0 Basel 2012/13 GC 2 Basel 2011/12 Luzern 2 Basel 2010/11 Luzern 2 Basel 2009/10 YB 7 Basel 2008/09 FCZ/Basel 0 FCZ 2007/08 Basel 1 Basel 2006/07 GC 2 FCZ 2005/06 Basel 4 FCZ 2004/05 Basel 3 Basel 2003/04 Basel 14 Basel Mehr

Den einzigen wirklich namhaften Vorsprung (mehr als 5 Zähler) verspielte YB in der Saison 2009/10, als man zu diesem Zeitpunkt mit 7 Punkten Vorsprung auf Xamax vorne lag – und den Titel in der legendären Finalissima gegen den FC Basel verspielte. Dieser lag nach 12 Runden 10 Punkte hinter den Bernern. Den legendären Vorsprung von 13 Punkten hatte YB damals nach lediglich 8 Runden, als Basel Viertletzter war. In der Winterpause hatte YB noch 7 Punkte Reserve auf die Bebbi. Am Ende, als die Berner die Finalissima verloren hatten, wurde das berühmte Wort «veryoungboysen» kreiert.

Könnte eine starke Conference-League-Saison Einfluss haben?

Was müsste passieren, damit Lugano einbricht? Anzeichen gibt es derzeit keine. «Lugano ist enorm stabil, lässt defensiv ganz wenig zu, und das neue Stadion hat auch eine neue Begeisterung entfacht. Nein, die werden Meister», sagt Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz, selbst ein Ex-Luganese. Wahrscheinlich müssten die Tessiner in die Nähe des Conference-League-Finals kommen, um wegen einer sehr langen Doppelbelastung an ihre Grenzen zu gelangen. Sollten sie die Meisterschaft dann verdaddeln, wäre ein neues Wort analog dem «veryoungboysen» fast schon Pflicht. Wie wäre es mit «verluganisieren»?

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos