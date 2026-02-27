Nostalgie im Stade de Genève: Hilton kehrt auf den Rasen zurück. Allerdings nur für den Ankick. Eine Hiobsbotschaft gibts um WM-Kandidat Dylan Bronn. Das Servette-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bronn hats im Training gröber erwischt – droht Saisonende?

Ex-Brasil-Star kehrt nach Genf zurück – er machte über 500 Ligue-1-Spiele

War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein

Die News der Woche

Dylan Bronn (30) hat sich diese Woche beim Training schwer verletzt. «Er hat sich das am Ende der Trainingseinheit ohne Fremdeinwirkung zugefügt. Nächsten Mittwoch werden wir mehr wissen», erklärt Trainer Jocelyn Gourvennec, der befürchtet, dass er mehrere Wochen oder sogar noch länger auf seinen tunesischen Verteidiger verzichten muss. Wird Dylan Bronn, der am Freitag im Stadion auf Krücken unterwegs war, sogar die WM verpassen? «Warten wir ab, bevor wir zu viel spekulieren», antwortet Gourvennec.

Die grosse Frage

Wie geht Servette dieses Derby an? Florian Ayé und Jérémy Guillemenot kehren von ihren Verletzungen wieder zurück, was Gourvennec viel mehr Optionen im Angriff bietet. Werden die beiden sogar zusammen spielen? Das bleibt abzuwarten. In der Abwehr könnte die Rückkehr von Marco Burch nach seiner Sperre ermöglichen, wieder zu einer Dreierkette zurückzukehren. «Die Wintertransfers geben mir die Möglichkeit, eine Auswahl zu treffen», freut sich der Coach.

Gesagt ist gesagt

«Ich habe den Spielern gesagt, dass dies die Woche der Wahrheit ist. Die nächsten drei Spiele werden entscheiden, ob wir den Anschluss an die Top 6 schaffen oder uns nach hinten orientieren müssen», sagt Gourvennec. Nach dem Heimspiel gegen Sion reist Servette nach Winterthur und empfängt anschliessend den FCZ. «Wir können eine positive Serie hinlegen, wie es Luzern kürzlich getan hat», hofft der französische Trainer.

Mögliche Aufstellung

Mall; Mendes, Burch, Rouiller, Njoh; Cognat, Douline, Fomba; Stevanovic, Guillemenot, Kadile.

Wer fehlt?

Loun Srdanovic, Jérémy Frick und Dylan Bronn (alle verletzt).

Neben dem Platz

Vitorino Hilton (48) wird am Samstag im Stadion sein und das Derby beim Anpfiff eröffnen! Der brasilianische Verteidiger, der zwischen 2001 und 2004 bei Servette Fuss in Europa fasste, hat bei den Genfern hervorragende Erinnerungen hinterlassen. «Er ist ein symbolträchtiger Spieler, ein grossartiger Verteidiger. Ich habe das Glück, ihn ein wenig zu kennen und von seinen Ratschlägen profitieren zu können», erklärt Steve Rouiller, der bei Ablauf seines Vertrags im Jahr 2028 38 Jahre alt sein wird. Vitorino Hilton war bis zu seinem 43. Lebensjahr Kapitän von Montpellier! Er machte über 500 Ligue-1-Spiele.

Hast du gewusst, dass...

... in diesem Derby die Flankenspezialisten aufeinandertreffen? Servette und Sion sind von allen Liga-Teams die beiden, die am meisten Flanken schlagen – und bei denen am meisten Flanken ankommen.

Aufgepasst auf

Servette-Verteidiger Lilian Njoh ist der erfolgreichste Flankengeber der Liga vor Basels Shaqiri. Seit Saisonstart stand der Franzose 25 von 25 Mal in der Startelf – beim ersten Saisonspiel war der Neuzugang noch nicht spielberechtigt.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 26 Runden:

Lopes 4,5 Srdanovic 4,3 Cognat 4,0

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Sion konnte endlich wieder zur Trainingsbasis zurückkehren. Was dahintersteckt? Hier erscheint das Sion-Inside.

27 Runde

Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Thun – Luzern, 18 Uhr

Sa., Servette – Sion, 20.30 Uhr

So., Lausanne – Basel, 14 Uhr

So., GC – Lugano, 16.30 Uhr

So., YB – FCZ, 16.30 Uhr