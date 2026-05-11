Die erste europäische Quali seit neun Jahren wird für den FC Sion immer greifbarer. Das sind die Gründe für den aussergewöhnlichen Saisonendspurt.

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

In der Schlussphase beugt sich sogar ein Regenbogen über das Tourbillon. Beim FC Sion passt im Meisterschafts-Endspurt wirklich alles zusammen.

«Dass die Fans uns vor einem Match bei der Anfahrt mit dem Teambus empfangen, gibt es eigentlich nur im Cup. Nun auch in der Meisterschaft», sagt Jan Kronig (25) nach dem 2:0-Sieg gegen Thun zu Blick.

Zweitbeste Zuschauerzahl der Saison

Tatsächlich: Über eineinhalb Stunden vor Anpfiff bilden die Fans bereits eine grosse Traube um den soeben angekommenen Teambus vor dem Haupteingang des Stadions. Lautstark werden die Spieler beim Aussteigen angefeuert, dann steigt roter Rauch auf.

0:32 Vor Europa-Kracher gegen Thun: Sion-Fans stacheln Mannschaft lautstark an

Gegen Meister Thun, der aus den Feierlichkeiten kommt, lassen die Sittener dann mit einem Doppelschlag von Boteli (22.) und Chouaref (23.) die Muskeln spielen. Die Walliser erarbeiten sich zig weitere Chancen, 13'450 Fans schauen zu. Zweitbeste Zuschauerzahl in dieser Saison.

«Im Moment sammeln wir die Resultate ein»

Für Sion geht es um die erste Europa-Teilnahme seit neun Jahren. Jetzt, wo es um die Wurst geht, steht der Klub bei fünf Zu-null-Siegen in Folge mit einem Torverhältnis von 14:0. Das Team von Trainer Didier Tholot hat mit Abstand am meisten Weisse Westen in der Liga. Es sind 15 Spiele zu null, Lugano als nächstbestes Team hat 11.

2:52 Highlights im Video: Edeljoker Boteli kann es auch von Anfang an

«Der ganze Verein inklusive der Führung hat einen Schritt vorwärtsgemacht. Wir haben uns super entwickelt, die Kontinuität hat sich ausbezahlt. Im Moment sammeln wir die Resultate ein, das ist sehr positiv», sagt Kronig.

In dieser gefestigten Mannschaft mag es auch die Sperren von Stammverteidiger Kreshnik Hajrizi und Stürmer Rilind Nivokazi leiden. Noé Sow und Winsley Boteli fügen sich nahtlos ein. Der 19-jährige Boteli, bisher Super-Joker, bringt den Beweis, dass er auch von Anfang an funktioniert.

Doch jetzt hat Sion noch eine grosse Prüfung vor sich. Gewinnen die Walliser am Donnerstag gegen Lugano, sind sie plötzlich in den Top 3. Erst das wäre ein fixer Europa-Qualiplatz. Ansonsten müssten sie auf einen St. Galler Cupsieg hoffen und dürften sich von Basel nicht mehr überholen lassen.