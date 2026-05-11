DE
FR
Abonnieren
«Über 500 Minuten ohne Gegentor – super Gefühl!»
1:34
Stolzer Sion-Kronig:«Über 500 Minuten ohne Gegentor – super Gefühl!»

Europa-Traum lebt
Beim FC Sion funktioniert plötzlich alles

Die erste europäische Quali seit neun Jahren wird für den FC Sion immer greifbarer. Das sind die Gründe für den aussergewöhnlichen Saisonendspurt.
Publiziert: vor 56 Minuten
Kommentieren
1/5
Surdez umarmt Boteli. Die beiden Jungen zeigen am Sonntag eine starke Leistung.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

In der Schlussphase beugt sich sogar ein Regenbogen über das Tourbillon. Beim FC Sion passt im Meisterschafts-Endspurt wirklich alles zusammen.

«Dass die Fans uns vor einem Match bei der Anfahrt mit dem Teambus empfangen, gibt es eigentlich nur im Cup. Nun auch in der Meisterschaft», sagt Jan Kronig (25) nach dem 2:0-Sieg gegen Thun zu Blick.

Zweitbeste Zuschauerzahl der Saison

Tatsächlich: Über eineinhalb Stunden vor Anpfiff bilden die Fans bereits eine grosse Traube um den soeben angekommenen Teambus vor dem Haupteingang des Stadions. Lautstark werden die Spieler beim Aussteigen angefeuert, dann steigt roter Rauch auf.

Sion-Fans stacheln Mannschaft lautstark an
0:32
Vor Europa-Kracher gegen Thun:Sion-Fans stacheln Mannschaft lautstark an

Gegen Meister Thun, der aus den Feierlichkeiten kommt, lassen die Sittener dann mit einem Doppelschlag von Boteli (22.) und Chouaref (23.) die Muskeln spielen. Die Walliser erarbeiten sich zig weitere Chancen, 13'450 Fans schauen zu. Zweitbeste Zuschauerzahl in dieser Saison.

«Im Moment sammeln wir die Resultate ein»

Für Sion geht es um die erste Europa-Teilnahme seit neun Jahren. Jetzt, wo es um die Wurst geht, steht der Klub bei fünf Zu-null-Siegen in Folge mit einem Torverhältnis von 14:0. Das Team von Trainer Didier Tholot hat mit Abstand am meisten Weisse Westen in der Liga. Es sind 15 Spiele zu null, Lugano als nächstbestes Team hat 11.

Edeljoker Boteli kann es auch von Anfang an
2:52
Highlights im Video:Edeljoker Boteli kann es auch von Anfang an

«Der ganze Verein inklusive der Führung hat einen Schritt vorwärtsgemacht. Wir haben uns super entwickelt, die Kontinuität hat sich ausbezahlt. Im Moment sammeln wir die Resultate ein, das ist sehr positiv», sagt Kronig.

In dieser gefestigten Mannschaft mag es auch die Sperren von Stammverteidiger Kreshnik Hajrizi und Stürmer Rilind Nivokazi leiden. Noé Sow und Winsley Boteli fügen sich nahtlos ein. Der 19-jährige Boteli, bisher Super-Joker, bringt den Beweis, dass er auch von Anfang an funktioniert.

Mehr zu Sion vs. Thun
Ibiza-Kater? Jetzt wehren sich die Thuner Meisterhelden
Mit Video
«Man muss sich freuen können»
Ibiza-Kater? Jetzt wehren sich die Thuner Meisterhelden
Sion-Coach Tholot stört Kritik an Thuns Ibiza-Reise
Mit Video
«Beim FCB würde keiner fragen»
Sion-Coach Tholot stört Kritik an Thuns Ibiza-Reise
Der Ibiza-Kater
Mit Video
Kommentar
Zum Ibiza-Kater
Unsportlich! So verfälscht Thun die Meisterschaft
Die Walliser überzeugen gegen den Meister auf ganzer Linie
Sion-Noten zum Sieg in Thun
Die Walliser überzeugen gegen den Meister auf ganzer Linie
Nur ein Lichtblick beim ersten Auftritt als Meister
Thun-Noten zur Pleite in Sion
Nur ein Lichtblick beim ersten Auftritt als Meister

Doch jetzt hat Sion noch eine grosse Prüfung vor sich. Gewinnen die Walliser am Donnerstag gegen Lugano, sind sie plötzlich in den Top 3. Erst das wäre ein fixer Europa-Qualiplatz. Ansonsten müssten sie auf einen St. Galler Cupsieg hoffen und dürften sich von Basel nicht mehr überholen lassen.

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
36
33
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
36
23
66
3
FC Lugano
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
FC Sion
36
23
61
5
FC Basel
FC Basel
36
3
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
36
6
51
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
36
6
47
2
Servette FC
Servette FC
36
4
47
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
36
-10
42
4
FC Zürich
FC Zürich
36
-20
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
36
-29
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
36
-52
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen
      In diesem Artikel erwähnt
      FC Sion
      FC Sion
      Super League
      Super League