Nach Meisterfeier und Ibiza-Trip schenkt Thun Sion die drei Punkte. Das ist schlechter Stil, meint Blick-Sportchef Emanuel Gisi.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thun feierte Meistertitel mitten im Saisonendspurt mit Partytrip nach Ibiza

Gegner Sion und Basel kämpfen noch um Europa, Thun verliert mit B-Elf

Trainer Lustrinelli bis Saisonende gesperrt, Kritik an Thuns Spielweise wächst

Emanuel Gisi Sportchef

Meister sein ist schön. Wer Meister wird, darf sich feiern lassen. Sogar einen Moment innehalten liegt drin. Was man bei aller Euphorie nicht tun sollte: den sportlichen Gedanken komplett in den Wind schlagen.

Sensationsmeister Thun flog letzte Woche mitten im Saisonendspurt zum Feiern nach Ibiza. Das Recht dazu? Hat Thun unbestritten. Richtig ist es trotzdem nicht.

Auch andere Klubs machen nach Titeln Partytrips. Die Bayern haben es letzte Saison gemacht, Bundesliga-Aufsteiger Schalke vergangene Woche auch. Das macht es nicht besser: Es ist eine Unsitte, die sich von Liga zu Liga weiterverbreitet.

Und während es bei Nürnberg – Schalke (0:3) am Samstag für keines der Teams mehr um etwas ging, sind Thun-Gegner Sion und der FC Basel noch ins Rennen um Europa involviert. Die Pleite mit der B-Elf in Sitten lässt den frischgebackenen Meister ganz schlecht aussehen.

Dabei sollte Thun gerade jetzt besonders auf sein Image achten. Der Sympathiebonus, den sich der Aufsteiger aus dem Berner Oberland redlich erarbeitet hat, ist nicht unendlich belastbar. Trainer Lustrinelli leistete sich in Basel eine Entgleisung, für die er für den Rest der Saison gesperrt ist. Die harte Spielweise des Teams stösst längst nicht mehr überall auf Begeisterung. Und jetzt der Fall Ibiza.

Das eigene Karma-Konto haben die Berner Oberländer mit der jüngsten Aktion nicht gerade geäufnet. Wenn sich das bloss eines Tages nicht rächt!

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