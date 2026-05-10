DE
FR
Abonnieren
Thun-Spieler lassen es auf Ibiza krachen
0:55
Kurztrip nach Meistertitel:Thun-Spieler lassen es auf Ibiza krachen

Das meint Blick
Der Ibiza-Kater

Nach Meisterfeier und Ibiza-Trip schenkt Thun Sion die drei Punkte. Das ist schlechter Stil, meint Blick-Sportchef Emanuel Gisi.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Kommentieren
1/6
Kann die Gegentore nicht verhindern: Thun-Ersatzkeeper Tim Spycher beim Treffer zum 0:2.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Thun feierte Meistertitel mitten im Saisonendspurt mit Partytrip nach Ibiza
  • Gegner Sion und Basel kämpfen noch um Europa, Thun verliert mit B-Elf
  • Trainer Lustrinelli bis Saisonende gesperrt, Kritik an Thuns Spielweise wächst
RMS_Portrait_AUTOR_503.JPG
Emanuel GisiSportchef

Meister sein ist schön. Wer Meister wird, darf sich feiern lassen. Sogar einen Moment innehalten liegt drin. Was man bei aller Euphorie nicht tun sollte: den sportlichen Gedanken komplett in den Wind schlagen.

Sensationsmeister Thun flog letzte Woche mitten im Saisonendspurt zum Feiern nach Ibiza. Das Recht dazu? Hat Thun unbestritten. Richtig ist es trotzdem nicht.

Auch andere Klubs machen nach Titeln Partytrips. Die Bayern haben es letzte Saison gemacht, Bundesliga-Aufsteiger Schalke vergangene Woche auch. Das macht es nicht besser: Es ist eine Unsitte, die sich von Liga zu Liga weiterverbreitet.

Mehr zum FC Thun
Verzerrt Thun mit dem Ibiza-Trip das Europa-Rennen?
Mit Video
So sehen es die Basler
Verzerrt Thun mit dem Ibiza-Trip das Europa-Rennen?
Die Thuner Meister-Mannschaft feiert auf Ibiza
Mit Video
Party geht weiter
Die Thuner Meister-Mannschaft feiert auf Ibiza

Und während es bei Nürnberg – Schalke (0:3) am Samstag für keines der Teams mehr um etwas ging, sind Thun-Gegner Sion und der FC Basel noch ins Rennen um Europa involviert. Die Pleite mit der B-Elf in Sitten lässt den frischgebackenen Meister ganz schlecht aussehen.

Dabei sollte Thun gerade jetzt besonders auf sein Image achten. Der Sympathiebonus, den sich der Aufsteiger aus dem Berner Oberland redlich erarbeitet hat, ist nicht unendlich belastbar. Trainer Lustrinelli leistete sich in Basel eine Entgleisung, für die er für den Rest der Saison gesperrt ist. Die harte Spielweise des Teams stösst längst nicht mehr überall auf Begeisterung. Und jetzt der Fall Ibiza.

Das eigene Karma-Konto haben die Berner Oberländer mit der jüngsten Aktion nicht gerade geäufnet. Wenn sich das bloss eines Tages nicht rächt!

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
36
33
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
36
23
66
3
FC Lugano
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
FC Sion
36
23
61
5
FC Basel
FC Basel
36
3
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
36
6
51
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
36
6
47
2
Servette FC
Servette FC
36
4
47
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
36
-10
42
4
FC Zürich
FC Zürich
36
-20
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
36
-29
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
36
-52
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen
      In diesem Artikel erwähnt
      FC Thun
      FC Thun