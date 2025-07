1/6 Die GC-Trikots sind vorne nicht länger blank. Foto: Pius Koller

Darum gehts Die Grasshoppers haben einen neuen Hauptsponsor

Mit der ELCA Informatik AG unterschreibt der Klub einen Dreijahresvertrag

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Alles neu bei den Grasshoppers. Anfang Mai wurde Alain Sutter (57) als Sportchef verpflichtet. Nach dem Saisonende trennten sich die Hoppers von Trainer Tomas Oral (52) und präsentierten Ende Juni mit Gerald Scheiblehner (48) seinen Nachfolger.

Nun wartet der Rekordmeister mit den nächsten Neuigkeiten auf. Denn GC hat ab sofort wieder einen Hauptsponsor: die ELCA Informatik AG. Diese übernimmt gleichzeitig auch die Rolle als offizieller Informatikpartner und wird nicht nur auf der Vorderseite aller Trikots präsent sein, sondern auch rund ums Stadion sowie auf dem Campus. Wie der Klub mitteilt, wurde mit dem 1968 gegründeten Schweizer Traditionsunternehmen ein Dreijahresvertrag unterzeichnet.

«Grosser Schritt in die richtige Richtung»

«Wir freuen uns sehr, mit der ELCA ein renommiertes Unternehmen als Digitalisierungspartner und Hauptsponsor gewonnen zu haben», wird Christoph Urech, CBO der Grasshopper Fussball AG, in der Medienmitteilung zitiert. «Für GC Zürich ist dies der erste Hauptsponsor seit vielen Jahren und damit ein grosser Schritt in die richtige Richtung. Dank dieser Partnerschaft können unsere Fans auf neue Weise mit dem Klub in Verbindung treten.»

Damit sind die Zeiten der blanken Vorderseite der Trikots vorbei. Denn es ist schon eine Weile her, seit GC letztmals einen richtigen Trikotsponsor hatte. Der Letzte hiess Fromm – und war bis und mit Saison 2018/19 auf den Trikots zu sehen. An jene Saison hegen die GC-Fans allerdings keine guten Erinnerungen. Damals stieg ihr Klub in die Challenge League ab.