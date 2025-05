1/6 Taulant Xhaka lässt es nach dem Gewinn des Meistertitels ordentlich krachen. Foto: keystone-sda.ch

Taulant Xhaka zündet Pyro-Fackel bei FCB-Meisterfeier auf dem Barfüsserplatz

Xhaka skandiert auch Schmähgesänge gegen andere Klubs und die Polizei

Es ist bei weitem nicht die einzige Pyro-Fackel, die am Sonntagabend auf dem Basler Barfüsserplatz gezündet worden ist. Diejenige, die Taulant Xhaka (34) um kurz vor 21 Uhr in den Nachthimmel streckt, dürfte aber als einzige ein Nachspiel haben.

Nach dem Cupsieg 2019, der bis Sonntag letzten Titelfeier auf dem Barfi, liess sich Albian Ajeti (28) ebenfalls zum Abbrennen einer Pyro-Fackel hinreissen. Anschliessend wurde der Stürmer intern mit einer richtig saftigen Busse belegt. Nach Blick-Infos musste Ajeti damals 10’000 Franken an eine gemeinnützige Organisation spenden. Möglich, dass Xhaka nun eine ähnlich happige Busse droht. Der FCB wird sich im Verlauf des Tages zum Vorfall äussern.

Shaqiri musste 800 Franken zahlen

Der Routinier dürfte hoffen, dass es bei einer klubinternen Angelegenheit bleibt. Im Mai 2018 hatten die beiden FCZ-Profis Adrian Winter (38) und Mirlind Kryeziu (28) während der Cupsieg-Feier auf dem Helvetiaplatz ebenfalls Pyro gezündet. Neben einer internen Sanktion zog der Vorfall für beide auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich. Fast ein Jahr später wurden Winter und Kryeziu von der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat wegen Verstössen gegen das Sprengstoffgesetz zu bedingten Geldstrafen verurteilt.

2019 tauchen auch nach der YB-Meisterfeier in der Berner Altstadt Fotos von Christian Fassnacht mit einer Pyro-Fackel in der Hand auf. «Es tut mir aufrichtig leid, dass mir in der grenzenlosen Euphorie diese Dummheit unterlaufen ist», entschuldigt sich Fassnacht am Tag danach. Ein internes Bussgeld kassiert der Offensivspieler damals trotzdem. Genau wie Xherdan Shaqiri (33), der 2010 für ein ähnliches Vergehen mit einer Busse von 800 Franken bestraft wird. Zwei Jahre später erwischt es mit Alexander Dragovic (34) und Granit Xhaka (32) zwei weitere Basler.

«Tod und Hass dem FCZ»

Das Abbrennen der Pyro-Fackel ist nicht der einzige Fehltritt, den sich Xhaka während der Meisterparty erlaubt. Mehrfach skandiert die Klub-Legende über das Mikrofon primitive Schmähgesänge gegen die Konkurrenz. Dem FCZ wünscht Xhaka «Tod und Hass», Ex-Verein GC in die «Nati B». Dazwischen teilt der im Sommer zurücktretende Mittelfeldspieler auch noch kurz gegen die Polizei aus. FCB-Boss David Degen (40) versucht zwischenzeitlich sogar, die Schmähgesänge zu verhindern. «Schreied nid so e Scheiss», ruft Degen auf den Balkon. Xhaka findet allerdings kein Gehör dafür.

Immerhin reagieren mehrere FCB-Mitarbeiter während der Pyro-Aktion geistesgegenwärtig und organisieren innert weniger Sekunden einen Flaschenkühler, in dem die 2000 Grad heisse Fackel am Ende entsorgt werden kann. Wirklich überrascht darüber, dass ein Spieler Pyro zündet, dürfte man aufgrund der Vergangenheit ohnehin nicht gewesen sein.

