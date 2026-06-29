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Er geht in die Türkei
Rayan Raveloson verlässt YB

Nach eineinhalb Jahren verlässt Rayan Raveloson YB. Der Mittelfeldspieler geht in die Türkei.
Publiziert: vor 23 Minuten
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Rayan Raveloson verlässt YB in Richtung Türkei.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Neuer Klub für Rayan Raveloson. Der 29-Jährige verlässt YB und schliesst sich dem türkischen Klub Amed SFK an. Das Team aus der Stadt Diyarbakir ist in diesem Jahr in die Süper Lig aufgestiegen. Zur Ablösesumme ist nichts bekannt.

Raveloson wechselte im Januar 2025 von Auxerre in die Bundeshauptstadt und absolvierte seither 55 Pflichtspiele für YB. Dabei erzielte er drei Tore.

In der vergangenen Saison stand er 23 Mal für YB in der Super League auf dem Rasen. In der Rückrunde verlor er aber seinen Stammplatz. Für die Nationalmannschaft von Madagaskar absolvierte er schon 48 Länderspiele. 

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