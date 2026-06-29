DE
FR
Abonnieren

Er wurde 2024 verurteilt
Servette holt einen neuen Stürmer

Servette verstärkt seinen Sturm: Von Hellas Verona stösst Mathis Lambourde zu den Genfern. Der 20-Jährige unterschreibt bei den Servettiens einen Vertrag bis 2030.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten
Kommentieren
1/2
Servette holt mit Mathis Lambourde (r.) einen neuen Stürmer.
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Nach dem Abgang von Jérémy Guillemenot hat Servette einen Nachfolger auf der Stürmer-Position gefunden: Die Genfer verpflichten Mathis Lambourde. Der 20-jährige Franzose stand zuletzt während zweier Saisons beim Serie-A-Klub Hellas Verona unter Vertrag, verbrachte die abgelaufene Spielzeit aber beim Zweitligisten Reggiana, wo er in 24 Spielen vier Tore erzielte. Bei Servette unterschreibt der ehemalige Rennes-Junior einen Vertrag bis im Sommer 2030.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Abseits des Fussballplatzes sorgte er 2024 für Negativschlagzeilen, als er in Rennes auf dem E-Scooter mit einer 51-jährigen Fussgängerin kollidierte. Die Frau starb später an den Folgen des Unfalls, weshalb Lambourde wegen fahrlässiger Tötung zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt wurde.

Man sei sich dieser Tat und des Urteils bewusst, schreiben die Genfer in der Transfer-Mitteilung, und habe die Situation vor der Verpflichtung des Stürmers eingehend analysiert. Dabei sei man aber zum Schluss gekommen, dass Lambourde «die Möglichkeit verdient, seine Karriere in einem strukturierten Umfeld fortzusetzen, wo er vollumfänglich begleitet und in die Verantwortung genommen wird.» Die Angelegenheit werde von Klubseite nicht mehr weiter kommentiert.

Noch näher dran an Servette

Füge jetzt Servette deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Servette
Nichts verpassen
Alle Storys zu Servette
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Hellas Verona
Hellas Verona
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Servette FC
        Servette FC
        Hellas Verona
        Hellas Verona
        Super League
        Super League